CEO van S-Game deelt emotioneel bericht vóór release Phantom Blade Zero

Onder de blogpost 'Reason and Madness' doet Soulframe LIANG, de CEO van S-Game, een boekje open over de ontwikkeling van Phantom Blade Zero. De actiegame komt vandaag te verschijnen na jarenlang in ontwikkeling te zijn geweest.

Twintig jaar geleden bracht LIANG zijn eerste game uit als student zijnde: Rainblood: Town of Death. Een passieproject vol met Chinese 'wuxia' die hij had ontwikkeld via RPG Maker. Hij geeft toe dat hij destijds gelimiteerde vaardigheden had om zijn ideeën uit te werken, maar toch vormde deze interesse de basis voor Phantom Blade Zero. Drie jaar geleden bracht S-Game de titel mee naar de State of Play, waar de wereld kon oordelen of ze interesse hadden in dit project. Al vlug daarna heeft men alle lopende projecten geannuleerd om zich volledig te kunnen focussen op de ontwikkeling van Phantom Blade Zero:

We cancelled our other projects in development and kept expanding the scale of production, refining every detail, and bringing together all the technology, expertise, resources, and support we could. Thousands of hours of motion capture. Visits to towns and mountain villages across China to scan them in 3D. Lion dance choreography guided by masters from Guangdong, sword formations guided by sword masters from Mount Emei, and hand-to-hand techniques guided by monks from the Shaolin Temple. We also assembled a dedicated team of professional martial arts performers for motion capture, led by action director Yang Liu. With guidance from our hero, Donnie Yen, the team created countless attacks, defensive moves, dodges, combos, and executions for the game. Soulframe LIANG

LIANG kan haarfijn uitleggen hoe de logistiek en planning eruit kwamen te zien, maar hij benadrukt in de post dat het maken van games niet altijd een 'rationele' daad is. Het is namelijk de passie en een klein beetje krankzinnigheid die een game de diepste smaak geeft. Hij geeft hierbij een speciale vermelding naar een aantal leden binnen het team, zoals Michael Chang (Art Director) en Caisheng Bo (Music Director), maar hij is vooral dankbaar voor het collectief die ook tijdens zware periodes, bijvoorbeeld wanneer men iets moest schrappen waar ze lang aan hadden gewerkt, begrijpend en ondersteunend te werk bleef gaan. En voor de spelers hij heeft hij ook een bericht:

This is a game of immense scale, made with all the passion in our hearts. It is a gift from a small group of gamers who just happen to be developers, to every gamer who shares our love for gaming. Soulframe LIANG

Voor het volledige bericht van Soulframe LIANG, check vooral de bronvermelding. Phantom Blade Zero is nu beschikbaar voor de pc en PlayStation 5. Ga jij ermee aan de slag?