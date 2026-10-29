CEO van S-Game deelt emotioneel bericht vóór release Phantom Blade Zero
Onder de blogpost 'Reason and Madness' doet Soulframe LIANG, de CEO van S-Game, een boekje open over de ontwikkeling van Phantom Blade Zero. De actiegame komt vandaag te verschijnen na jarenlang in ontwikkeling te zijn geweest.
Twintig jaar geleden bracht LIANG zijn eerste game uit als student zijnde: Rainblood: Town of Death. Een passieproject vol met Chinese 'wuxia' die hij had ontwikkeld via RPG Maker. Hij geeft toe dat hij destijds gelimiteerde vaardigheden had om zijn ideeën uit te werken, maar toch vormde deze interesse de basis voor Phantom Blade Zero. Drie jaar geleden bracht S-Game de titel mee naar de State of Play, waar de wereld kon oordelen of ze interesse hadden in dit project. Al vlug daarna heeft men alle lopende projecten geannuleerd om zich volledig te kunnen focussen op de ontwikkeling van Phantom Blade Zero:
LIANG kan haarfijn uitleggen hoe de logistiek en planning eruit kwamen te zien, maar hij benadrukt in de post dat het maken van games niet altijd een 'rationele' daad is. Het is namelijk de passie en een klein beetje krankzinnigheid die een game de diepste smaak geeft. Hij geeft hierbij een speciale vermelding naar een aantal leden binnen het team, zoals Michael Chang (Art Director) en Caisheng Bo (Music Director), maar hij is vooral dankbaar voor het collectief die ook tijdens zware periodes, bijvoorbeeld wanneer men iets moest schrappen waar ze lang aan hadden gewerkt, begrijpend en ondersteunend te werk bleef gaan. En voor de spelers hij heeft hij ook een bericht:
Voor het volledige bericht van Soulframe LIANG, check vooral de bronvermelding. Phantom Blade Zero is nu beschikbaar voor de pc en PlayStation 5. Ga jij ermee aan de slag?
Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.
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Heb het net even aan geslingerd tijdens lunch en ja hoor we hebben een vet uniek avontuur voor ons!
Dat hebben we meer nodig. CEOs die echt passie hebben voor games en geen rijke luis in maatpak
Speel het nu zo'n 2 uur en het is echt een heerlijke game, zeer soepele gameplay, prachtige graphics, extreem duidelijke kaart en zeker geen gemakkelijke game, maar ook weer niet van soulslike moeilijkheid.
Dodging mid combo voelt echt geweldig, evenals de perfecte parry.
Tot nu toe niets dan lof.
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