Phantom Blade Zero verkoopt vier miljoen eenheden binnen 72 uur

Phantom Blade Zero is nu al een succes te noemen voor S-GAME Studio. De actiegame bereikt een indrukwekkende mijlpaal.

Niet alleen kan Phantom Blade Zero rekenen op positieve feedback vanuit zowel de pers als de loyale achterban, het verkoopt ook nog eens als zoete broodjes. Via social media laat S-GAME Studio weten dat er maar liefst vier miljoen eenheden zijn verkocht binnen de eerste 72 uur van de launch. Hierbij doet het enigszins denken aan de release van Black Myth: Wukong; een andere Chinese titaan die de markt overviel. S-GAME Studio neemt verder de tijd om de spelers 'uit de grond van hun hart' te bedanken voor alle liefde en steun.

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Phantom Blade Zero is nu beschikbaar voor de pc en PlayStation 5.