Meld bugs

Heb je geen bug gevonden maar een verbeteridee?
Geen bestand gekozen

Optioneel. PNG, JPG, WebP of GIF tot 5 MB.

Phantom Blade Zero verkoopt vier miljoen eenheden binnen 72 uur

Door Bram Noteboom
Help Gameliner en maak ons een favoriete bron

Phantom Blade Zero is nu al een succes te noemen voor S-GAME Studio. De actiegame bereikt een indrukwekkende mijlpaal.

Niet alleen kan Phantom Blade Zero rekenen op positieve feedback vanuit zowel de pers als de loyale achterban, het verkoopt ook nog eens als zoete broodjes. Via social media laat S-GAME Studio weten dat er maar liefst vier miljoen eenheden zijn verkocht binnen de eerste 72 uur van de launch. Hierbij doet het enigszins denken aan de release van Black Myth: Wukong; een andere Chinese titaan die de markt overviel. S-GAME Studio neemt verder de tijd om de spelers 'uit de grond van hun hart' te bedanken voor alle liefde en steun.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen X-bericht.

Phantom Blade Zero is nu beschikbaar voor de pc en PlayStation 5.

Bron: S-GAME Studio
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 180 reviews 5788 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

Meer van deze auteur

Bekijk profiel
Packshot Phantom Blade Zero
Phantom Blade Zero

Reviewscore

4,5/5

Ontwikkelaar

S-Game Studio

Uitgever

Cruelman Studio

Release

29 oktober 2026

Platforms

PC
PS5
Lees meer
Reacties
Avatar Fr3nzy
Fr3nzy
lvl7 Checkpoint Jeugd
47 minuten geleden

Wow dat had ik niet verwacht zoveel. Niet vanwege de game maar vooral vanwege GTA6 en Zelda waar mensen al lang naar uitkijken.
Ik wil Phantom blade ook graag spelen maar kom er voorlopig niet aan toe. Ik moet Mortal shell 2 nog uitspelen en Witcher 3 remaster..

0
Nog niet uitgepraat? Praat verder op Discord