Pika-Pika! Pokémon GO en Duolingo starten crossoverevent
The Pokémon Company en Duolingo hebben zojuist een crossover aangekondigd. Door deze samenwerking worden er onder andere cosmetische items en research tasks uitgewisseld tussen de taallesapp en Pokémon GO.
Altijd al willen weten wat Pika-Pika betekent? Wie niet?! Duolingo lijkt in onderstaande trailer ook een poging te doen, maar reken vooralsnog nergens op. Pokémontalen komen namelijk niet naar Duolingo. Een gemiste kans, want de ruim minuut durende animatie sluit af met de daadwerkelijke samenwerking. Duolingo wordt voorzien van vier nieuwe Pokémon-outfits, terwijl Pokémon GO wordt aangevuld met een speciale Timed Research waarin we Pikachu, Meowth, Chatot en Lucario met een gethematiseerde achtergrond kunnen tegenkomen. Daarnaast ontstaat de mogelijkheid om via de nieuwe 'Language Tag'-functie de namen van bepaalde Pokémon te vertalen. De Timed Research is echter niet zomaar beschikbaar. Om de Pokémon GO-content te ontgrendelen, dien je eerst een aantal lessen te voltooien in Duolingo in ruil voor een code.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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Ik zag het idd net voorbij komen toen ik Duolingo opende! Vind die suites echt een leuke toevoeging.
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