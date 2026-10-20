Pokémon TCG Pocket krijgt eind oktober Dual Fusion-uitbreiding
Pokémon TCG Pocket is spoedig een uitbreiding rijker. De game wordt op 29 oktober namelijk aangevuld met Dual Fusion-packs. Deze Dual Fusion-packs komen in twee varianten, bestaande uit Dual Fusion Pikachu en Dual Fusion Mewtwo X.
Mobiel gamen doe ik niet veel, maar Pokémon TCG Pocket heeft zijn klauwen in mij weten te slaan. De mobiele game verschaft spelers de mogelijkheid om honderden kaartjes te verzamelen zonder daarvoor naar de winkel te hoeven rennen. De nieuwste uitbreiding introduceert de Dual Fusion-set. Deze staat in het teken van Dual Type Pokémon, oftewel Pokémon met twee verschillende types. Denk hierbij aan kaarten van Mega Mewtwo X ex, Mega Greninja ex en meer. Tevens zien we nieuwe kaarten van Pikachu, Blastoise, Charizard, Venusaur en vele anderen.
Pokémon TCG Pocket: Dual Fusion verschijnt op 29 oktober 2026 om 03:00 uur Nederlandse tijd als gratis update voor de game. Geen idee hoe je de game in Nederland kunt spelen? Lees dan hier hoe je Pokémon TCG Pocket in Nederland kunt spelen.
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