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ID@Xbox Fall 2026

Pokémon TCG Pocket krijgt eind oktober Dual Fusion-uitbreiding

Door Rudy Wijnberg
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Pokémon TCG Pocket is spoedig een uitbreiding rijker. De game wordt op 29 oktober namelijk aangevuld met Dual Fusion-packs. Deze Dual Fusion-packs komen in twee varianten, bestaande uit Dual Fusion Pikachu en Dual Fusion Mewtwo X.

Mobiel gamen doe ik niet veel, maar Pokémon TCG Pocket heeft zijn klauwen in mij weten te slaan. De mobiele game verschaft spelers de mogelijkheid om honderden kaartjes te verzamelen zonder daarvoor naar de winkel te hoeven rennen. De nieuwste uitbreiding introduceert de Dual Fusion-set. Deze staat in het teken van Dual Type Pokémon, oftewel Pokémon met twee verschillende types. Denk hierbij aan kaarten van Mega Mewtwo X ex, Mega Greninja ex en meer. Tevens zien we nieuwe kaarten van Pikachu, Blastoise, Charizard, Venusaur en vele anderen.

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Pokémon TCG Pocket: Dual Fusion verschijnt op 29 oktober 2026 om 03:00 uur Nederlandse tijd als gratis update voor de game. Geen idee hoe je de game in Nederland kunt spelen? Lees dan hier hoe je Pokémon TCG Pocket in Nederland kunt spelen.

Bron: The Pokémon Company
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 354 reviews 2804 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot Pokémon Trading Card Game Pocket
Pokémon Trading Card Game Pocket

Ontwikkelaar

-

Uitgever

-

Release

30 oktober 2024

Platforms

Mob
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