Pokémon Company zet gezichtsherkenning in tegen scalpers

Scalpers, de vloek van iedere verzamelaar. Retailers zijn actief bezig om bulkresellers te weren, maar The Pokémon Company zet rigoureuze stappen. In Japanse Pokémon Card Stores wordt namelijk gezichtsherkenning ingezet om scalpers te identificeren en uit te sluiten van toegang tot de winkel.

Via de officiële Pokémon Card Game-website laat The Pokémon Company weten dat het actief gezichtsherkenningssoftware gaat inzetten om scalpers te weren. De software controleert of een bepaalde persoon die dag al een van de aangesloten winkels heeft bezocht. Mocht dat het geval zijn, dan wordt de toegang ontzegd. 24 uur na aankoop is de persoon echter weer welkom om een van de winkels te bezoeken.

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Uiteraard is dit niet de enige achterliggende reden die The Pokémon Company noemt. In de post geeft het bedrijf namelijk te kennen dat het de gezichtssoftware om de volgende reden inzet:

“At Pokémon Card Stores, in order to provide a safe and secure shopping environment for all customers, to prevent crime, and to ensure compliance with appropriate entry and purchase rules, we will be using a facial recognition system to verify the identity of customers aged elementary school age and older when they enter the store and receive their numbered tickets, [...] To ensure compliance with our entry rules, if we observe multiple attempts to enter the store, our staff may speak to you individually.”

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Wat zijn scalpers?

Scalpen bestaat al geruime tijd, maar neemt vooral in de digitale- en entertainmentwereld toe. 'Scalpen' is wanneer iemand een gewild product in grote getalen opkoopt. Niet om er zelf gebruik van te maken, maar om deze producten vast te houden totdat ze in waarde toenemen. Door massaal producten op te kopen, creëren scalpers gezamenlijk schaarste, waardoor hobbyisten en liefhebbers niet meer via de reguliere verkoopkanalen aan het product kunnen komen.

Pokémon TCG is hier een goed voorbeeld van, waarbij volwassenen zonder interesse in de daadwerkelijke packs en boosterboxen de waren opkopen om deze vervolgens voor hoge bedragen op internet te verkopen. Claudia zei het al eens mooi,

Scalping zien we echter niet alleen terug bij Pokémon TCG. Ook de PlayStation 5 was bij de lancering zeer beperkt beschikbaar. Niet alleen door de beperkte productie, maar ook omdat scalpers de console massaal opkochten via diverse retailers en webwinkels.

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Wat vinden jullie van scalping en waar ligt wat jou betreft de grens? Laat het weten in de comments!