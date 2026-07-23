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Ruler of the Skies verschijnt op 29 juli in Pokémon TCG Pocket

Door Rudy Wijnberg
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Domineer je tegenstander met een set nieuwe kaarten in Pokémon TCG Pocket. Vanaf 29 juli 2026 komt namelijk Ruler of the Skies naar de mobiele game. De packs zijn de moeite waard, want Mega Rayquaza kan je huidige deck flink verbeteren.

Op 29 juli 2026 verschijnt Ruler of the Skies in Pokémon TCG Pocket. Deze packs bestaan uit een flink aantal legendarische Pokémon die hoofdzakelijk het luchtruim domineren. Denk daarbij aan kaarten van Dragonair, Swanna en natuurlijk Rayquaza.

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Bron: The Pokémon Company
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 315 reviews 2189 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot Pokémon Trading Card Game Pocket
Pokémon Trading Card Game Pocket

Ontwikkelaar

-

Uitgever

-

Release

30 oktober 2024

Platforms

Mob
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Rockstar - GTA Online - The Kortz Center Heist
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