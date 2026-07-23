Ruler of the Skies verschijnt op 29 juli in Pokémon TCG Pocket

Domineer je tegenstander met een set nieuwe kaarten in Pokémon TCG Pocket. Vanaf 29 juli 2026 komt namelijk Ruler of the Skies naar de mobiele game. De packs zijn de moeite waard, want Mega Rayquaza kan je huidige deck flink verbeteren.

Op 29 juli 2026 verschijnt Ruler of the Skies in Pokémon TCG Pocket. Deze packs bestaan uit een flink aantal legendarische Pokémon die hoofdzakelijk het luchtruim domineren. Denk daarbij aan kaarten van Dragonair, Swanna en natuurlijk Rayquaza.