Lara Croft is in topvorm in Tomb Raider: Legacy of Atlantis

Flying Wild Hog en Crystal Dynamics hebben een nieuwe aflevering in de documentaireserie over Tomb Raider: Legacy of Atlantis vrijgegeven. In deze nieuwe aflevering staan de combat en het progressiesysteem centraal. Uit de beelden en verhalen blijkt dat Lara Croft in topvorm is!

Tomb Raider: Legacy of Atlantis is een complete remake van de allereerste Tomb Raider-game. De PlayStation-klassieker werd gekenmerkt door de intense actie, maar ook natuurlijk door de lenige Lara Croft. In Legacy of Atlantis zien we eenzelfde soort gameplay voorbijkomen, maar in de tussentijd heeft Lara ook een flink aantal nieuwe foefjes opgepikt. Zo zijn er nieuwe wapens om te gebruiken, maar alles blijft optioneel. Wil je Tomb Raider: Legacy of Atlantis echter voltooien met de iconische dual pistols, dan is dat gewoon mogelijk.

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Tomb Raider: Legacy of Atlantis is nu te pre-orderen voor €59,99. De game verschijnt op 12 februari 2027 voor PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 en pc.