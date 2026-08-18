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Lara Croft is in topvorm in Tomb Raider: Legacy of Atlantis

Door Rudy Wijnberg
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Flying Wild Hog en Crystal Dynamics hebben een nieuwe aflevering in de documentaireserie over Tomb Raider: Legacy of Atlantis vrijgegeven. In deze nieuwe aflevering staan de combat en het progressiesysteem centraal. Uit de beelden en verhalen blijkt dat Lara Croft in topvorm is!

Tomb Raider: Legacy of Atlantis is een complete remake van de allereerste Tomb Raider-game. De PlayStation-klassieker werd gekenmerkt door de intense actie, maar ook natuurlijk door de lenige Lara Croft. In Legacy of Atlantis zien we eenzelfde soort gameplay voorbijkomen, maar in de tussentijd heeft Lara ook een flink aantal nieuwe foefjes opgepikt. Zo zijn er nieuwe wapens om te gebruiken, maar alles blijft optioneel. Wil je Tomb Raider: Legacy of Atlantis echter voltooien met de iconische dual pistols, dan is dat gewoon mogelijk.

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Tomb Raider: Legacy of Atlantis is nu te pre-orderen voor €59,99. De game verschijnt op 12 februari 2027 voor PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 en pc.

Bron: Tomb Raider
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 349 reviews 2358 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot Tomb Raider: Legacy of Atlantis
Tomb Raider: Legacy of Atlantis

Ontwikkelaar

Crystal Dynamics

Uitgever

Amazon Games

Release

12 februari 2027

Platforms

PC
PS5
XBS
NS2
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Reacties
Avatar stefan52a
stefan52a
lvl14 High Score Chaser
18 uur geleden

Ik twijfel nog... Ergens is t wel n leuk verjaardagscadeau maar toch..

0
Avatar TheRock
TheRock
lvl17 Final Form
18 uur geleden

The Rock is hier wel benieuwd naar. Perfecte game voor februari, als de winter te lang duurt, de gezellige kerstperiode een lichtjaar achter ons ligt en het ook nog lang geen zomer is.

0
Avatar Monojaxx
Monojaxx
lvl14 High Score Chaser
21 uur geleden

Dit ziet er wel erg goed uit. Helemaal mijn ding. En een leuke trip down memory lane.

0
Avatar MasterExploder
MasterExploder
lvl10 Deel van het meubilair
21 uur geleden

Die animaties zien er best scripted uit... Meh

1
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