Lara Croft is in topvorm in Tomb Raider: Legacy of Atlantis
Flying Wild Hog en Crystal Dynamics hebben een nieuwe aflevering in de documentaireserie over Tomb Raider: Legacy of Atlantis vrijgegeven. In deze nieuwe aflevering staan de combat en het progressiesysteem centraal. Uit de beelden en verhalen blijkt dat Lara Croft in topvorm is!
Tomb Raider: Legacy of Atlantis is een complete remake van de allereerste Tomb Raider-game. De PlayStation-klassieker werd gekenmerkt door de intense actie, maar ook natuurlijk door de lenige Lara Croft. In Legacy of Atlantis zien we eenzelfde soort gameplay voorbijkomen, maar in de tussentijd heeft Lara ook een flink aantal nieuwe foefjes opgepikt. Zo zijn er nieuwe wapens om te gebruiken, maar alles blijft optioneel. Wil je Tomb Raider: Legacy of Atlantis echter voltooien met de iconische dual pistols, dan is dat gewoon mogelijk.
Tomb Raider: Legacy of Atlantis is nu te pre-orderen voor €59,99. De game verschijnt op 12 februari 2027 voor PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 en pc.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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Gameplay
Beauty meets brains in Tomb Raider: Legacy of Atlantis
Bekijk Lara Croft nu in actie terwijl ze beauty en brains combineert om de meest lastige hersenkrakers op te lossen in Tomb Raider: Legacy of Atlantis.7 reacties
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Gameplay
Lara Croft nog altijd soepel in Tomb Raider: Legacy of Atlantis
Crystal Dynamics en Flying Wild Hog vertellen in vijf minuten alles over de vernieuwde traversal in Tomb Raider: Legacy of Atlantis. Kijk nu de deep-dive!9 reacties
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Gameplay
Bekijk nu de Tomb Raider: Legacy of Atlantis deep-dive
Ook Tomb Raider: Legacy of Atlantis komt voorbij tijdens FGS. Bekijk nu de deep-dive van de op 12 februari 2027 te verschijnen remake van het origineel.2 reacties
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Nieuws
Tomb Raider: Legacy of Atlantis voorzien van AI-label, Crystal Dynamics reageert
Tomb Raider: Legacy of Atlantis is op Steam voorzien van een AI gegenereerde content-label. Crystal Dynamics garandeert: dit wordt een handgemaakte game.55 reacties
Ik twijfel nog... Ergens is t wel n leuk verjaardagscadeau maar toch..
The Rock is hier wel benieuwd naar. Perfecte game voor februari, als de winter te lang duurt, de gezellige kerstperiode een lichtjaar achter ons ligt en het ook nog lang geen zomer is.
Dit ziet er wel erg goed uit. Helemaal mijn ding. En een leuke trip down memory lane.
Die animaties zien er best scripted uit... Meh