Giovanni en zijn onderdanen zien je graag op 27 augustus om 03:00 Nederlandse tijd in Pokémon TCG Pocket. Vanaf dat moment is de game namelijk geüpdatet en voorzien van Team Rocket's Ambition.

De mobiele game van The Pokémon Company wordt spoedig voorzien van een update waardoor we weer nieuwe kaarten kunnen verzamelen. Team Rocket's Ambition introduceert diverse kaarten voorzien van een Team Rocket-thema. Zo kunnen we Giovanni toevoegen aan onze binder, maar zien we bijvoorbeeld ook Team Rocket's Articuno, Moltres en Zapdos voorbijkomen. Pokémon TCG Pocket: Team Rocket's Ambition is vanaf 27 augustus 2026 om 03:00 beschikbaar als gratis update.

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Ben je meer van de fysieke kaarten? Check dan snel de onthulling van Pokémon TCG: 30th Celebration Anniversary. De spoedig te verschijnen set bevat naar verluidt een super zeldzame RGB Mew!