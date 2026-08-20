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Giovanni ziet je graag in Pokémon TCG Pocket: Team Rocket's Ambition

Door Rudy Wijnberg
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Giovanni en zijn onderdanen zien je graag op 27 augustus om 03:00 Nederlandse tijd in Pokémon TCG Pocket. Vanaf dat moment is de game namelijk geüpdatet en voorzien van Team Rocket's Ambition.

De mobiele game van The Pokémon Company wordt spoedig voorzien van een update waardoor we weer nieuwe kaarten kunnen verzamelen. Team Rocket's Ambition introduceert diverse kaarten voorzien van een Team Rocket-thema. Zo kunnen we Giovanni toevoegen aan onze binder, maar zien we bijvoorbeeld ook Team Rocket's Articuno, Moltres en Zapdos voorbijkomen. Pokémon TCG Pocket: Team Rocket's Ambition is vanaf 27 augustus 2026 om 03:00 beschikbaar als gratis update.

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Ben je meer van de fysieke kaarten? Check dan snel de onthulling van Pokémon TCG: 30th Celebration Anniversary. De spoedig te verschijnen set bevat naar verluidt een super zeldzame RGB Mew!

Bron: The Pokémon Company
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 349 reviews 2387 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot Pokémon Trading Card Game Pocket
Pokémon Trading Card Game Pocket

Ontwikkelaar

-

Uitgever

-

Release

30 oktober 2024

Platforms

Mob
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