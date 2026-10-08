Radiostations van Grand Theft Auto 6 nu te beluisteren
Een van de highlights in een GTA-game is voor mij doorgaans de radiostations. Ook GTA 6 gaat deze bevatten, en om alvast een voorproefje te geven, heeft Rockstar zojuist wat details over een aantal radiostations in Grand Theft Auto 6 vrijgegeven. Sterker nog, je kunt nu op de officiële websites luisteren naar wat voorproefjes!
Zojuist kwamen we te weten dat er weer beelden van GTA 6 zijn gelekt, maar het is niet enkel de lekker die wat te melden heeft. Ook Rockstar heeft nieuws naar buiten gebracht. Grand Theft Auto 6 gaat zoals verwacht weer over een flink aantal radiostations beschikken. De radiostations zijn dit keer echter niet enkel in een voertuig te beluisteren, maar ook tijdens het rondrennen in Leonida. Jason en Lucia zijn namelijk in staat om in te tunen op een station middels de koptelefoon en oordopjes. Het is echter niet enkel muziek waar we naar kunnen luisteren. Zo geeft Rockstar in een persbericht aan dat Grand Theft Auto VI ook een reeks on-demandpodcasts gaat bevatten. Wil jij alvast een voorproefje van de stations? Schakel dan nu in door de officiële GTA 6-website in de bron te bezoeken. Wil je gewoon meer informatie? Lees dan vooral even door!
De eerste details over diverse GTA 6-radiostations
Zoals gewoonlijk lijkt ook deze Grand Theft Auto over de nodige variatie wat betreft muziek te beschikken. In deze update onthult Rockstar een zestal radiostations, variërend van countryzenders tot heerlijke hiphopklassiekers. Wil jij weten hoe de radiozenders heten, welke presentatoren je de oren van de kop tetteren en welke genres we kunnen verwachten? Bekijk dan nu onderstaand schema. Let op: vanaf nu krijg je dus spoilers!
|Zender
|Genre
|Presentatie
|Cocoteo FM
|Latin
|El Martillo en la Gata
|Back Country Radio
|Country
|MW, Delta Dwayne, Mud Dog Mike
|AfroBank FM
|Afrikaans
|Burna en Palmsy
|The Chamber 106.6
|Metal
|DJ Kerry en DJ Tom
|Flash FM
|Pop
|Robyn en Alex
|Dirty South Classics
|Rap en hiphop
|Trick en Trina
Wellicht heb je het al gespot, maar eerder maakte Rockstar ook al de pre-order van Grand Theft Auto 6: The Album bekend. Deze plaat staat boordevol nummers die via de radiostations te beluisteren zijn. Bovenstaand overzicht geeft nog geen volledig beeld van alle zenders. We moeten immers ook nog iets om naar uit te kijken hebben. Staat jouw favoriet er echter al tussen? Of wacht je nog op een bepaald station? Laat het weten in de comments!
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