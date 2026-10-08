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Radiostations van Grand Theft Auto 6 nu te beluisteren

Door Rudy Wijnberg
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Een van de highlights in een GTA-game is voor mij doorgaans de radiostations. Ook GTA 6 gaat deze bevatten, en om alvast een voorproefje te geven, heeft Rockstar zojuist wat details over een aantal radiostations in Grand Theft Auto 6 vrijgegeven. Sterker nog, je kunt nu op de officiële websites luisteren naar wat voorproefjes!

Zojuist kwamen we te weten dat er weer beelden van GTA 6 zijn gelekt, maar het is niet enkel de lekker die wat te melden heeft. Ook Rockstar heeft nieuws naar buiten gebracht. Grand Theft Auto 6 gaat zoals verwacht weer over een flink aantal radiostations beschikken. De radiostations zijn dit keer echter niet enkel in een voertuig te beluisteren, maar ook tijdens het rondrennen in Leonida. Jason en Lucia zijn namelijk in staat om in te tunen op een station middels de koptelefoon en oordopjes. Het is echter niet enkel muziek waar we naar kunnen luisteren. Zo geeft Rockstar in een persbericht aan dat Grand Theft Auto VI ook een reeks on-demandpodcasts gaat bevatten. Wil jij alvast een voorproefje van de stations? Schakel dan nu in door de officiële GTA 6-website in de bron te bezoeken. Wil je gewoon meer informatie? Lees dan vooral even door!

Flash FM

De eerste details over diverse GTA 6-radiostations

Zoals gewoonlijk lijkt ook deze Grand Theft Auto over de nodige variatie wat betreft muziek te beschikken. In deze update onthult Rockstar een zestal radiostations, variërend van countryzenders tot heerlijke hiphopklassiekers. Wil jij weten hoe de radiozenders heten, welke presentatoren je de oren van de kop tetteren en welke genres we kunnen verwachten? Bekijk dan nu onderstaand schema. Let op: vanaf nu krijg je dus spoilers!

ZenderGenrePresentatie
Cocoteo FMLatinEl Martillo en la Gata
Back Country RadioCountryMW, Delta Dwayne, Mud Dog Mike
AfroBank FMAfrikaansBurna en Palmsy
The Chamber 106.6MetalDJ Kerry en DJ Tom
Flash FMPopRobyn en Alex
Dirty South ClassicsRap en hiphopTrick en Trina

Back Country Radio

Wellicht heb je het al gespot, maar eerder maakte Rockstar ook al de pre-order van Grand Theft Auto 6: The Album bekend. Deze plaat staat boordevol nummers die via de radiostations te beluisteren zijn. Bovenstaand overzicht geeft nog geen volledig beeld van alle zenders. We moeten immers ook nog iets om naar uit te kijken hebben. Staat jouw favoriet er echter al tussen? Of wacht je nog op een bepaald station? Laat het weten in de comments!

GTA 6 verschijnt op 19 november 2026 voor PlayStation 5 en Xbox Series.

Bron: Rockstar
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 353 reviews 2753 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot GTA 6
GTA 6

Ontwikkelaar

Rockstar Studios

Uitgever

Rockstar Games

Release

19 november 2026

Platforms

PS5
XBS
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Reacties
Avatar Peterror
Peterror
lvl5 Thread Hunter
3 uur geleden

Hopelijk doet Back Country Radio het K-Rose van GTA San Andreas herleven. Die zender was goud!

0
Avatar Defoff
Defoff
lvl7 Checkpoint Jeugd
5 uur geleden

Country en Metal, dat wordt heerlijk afwisselen. Hopelijk nog een golden oldie lijst en ik zit gebakken

0
Avatar Enge-Heks
Enge-Heks
lvl8 Achievement Hunter
5 uur geleden

Ik wil alleen talk radio (of hoe het ook heet)

0
Avatar Boonbini
Boonbini
lvl9 NPC 2.0
5 uur geleden

FlashFM is pas FlashFM als Billie Jean op de playlist staat.

1
Avatar craftercis
craftercis
lvl9 NPC 2.0
5 uur geleden

Ik ben er eigenlijk niet van maar The Chamber is wel echt gaaf haha!

0
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