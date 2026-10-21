Riders Republic komt naar Switch 2 en krijgt offlinemodus

Riders Republic verschijnt op 9 december 2026 voor Nintendo Switch 2. Dat maakt Ubisoft bekend middels een aankondigingstrailer waarin we de game wederom in actie zien.

Riders Republic verscheen in 2021 voor een groot aantal apparaten. De Nintendo Switch 2-versie heeft geruime tijd op zich laten wachten, maar daar komt eind dit jaar dus verandering in. De game waarin we kunnen skateboarden, paragliden, fietsen, snowboarden en skiën, wordt namelijk geport naar de hybride handheld van Nintendo. Hoeveel de game gaat kosten, is vooralsnog onbekend.

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Tevens maakt Ubisoft bekend dat het werkt aan een 'Nomad'-modus. Deze op 9 december te lanceren offlinemodus stelt spelers in staat om de game zonder internetverbinding te spelen, waardoor spelers die de game op Steam Deck of Nintendo Switch 2 spelen toch progressie kunnen boeken terwijl ze offline zijn. De modus wordt ook geïntroduceerd op reeds beschikbare platformen, waardoor Riders Republic ook na het eventuele sluiten van de servers speelbaar blijft.