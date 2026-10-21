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ID@Xbox Fall 2026

Riders Republic komt naar Switch 2 en krijgt offlinemodus

Door Rudy Wijnberg
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Riders Republic verschijnt op 9 december 2026 voor Nintendo Switch 2. Dat maakt Ubisoft bekend middels een aankondigingstrailer waarin we de game wederom in actie zien.

Riders Republic verscheen in 2021 voor een groot aantal apparaten. De Nintendo Switch 2-versie heeft geruime tijd op zich laten wachten, maar daar komt eind dit jaar dus verandering in. De game waarin we kunnen skateboarden, paragliden, fietsen, snowboarden en skiën, wordt namelijk geport naar de hybride handheld van Nintendo. Hoeveel de game gaat kosten, is vooralsnog onbekend.

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Tevens maakt Ubisoft bekend dat het werkt aan een 'Nomad'-modus. Deze op 9 december te lanceren offlinemodus stelt spelers in staat om de game zonder internetverbinding te spelen, waardoor spelers die de game op Steam Deck of Nintendo Switch 2 spelen toch progressie kunnen boeken terwijl ze offline zijn. De modus wordt ook geïntroduceerd op reeds beschikbare platformen, waardoor Riders Republic ook na het eventuele sluiten van de servers speelbaar blijft.

Bron: Ubisoft
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 354 reviews 2810 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot Riders Republic
Riders Republic

Reviewscore

4/5

Ontwikkelaar

Ubisoft

Uitgever

Ubisoft

Release

28 oktober 2021

Platforms

PC
PS4
XONE
GST
PS5
XBS
NS2
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Reacties
Avatar Edmar
Edmar
lvl14 High Score Chaser
4 uur geleden

Oww met een offline mode ben ik er wel voor in.

0
Avatar craftercis
craftercis
lvl10 Deel van het meubilair
5 uur geleden

Je kunt tegen Ubisoft zeggen wat je wilt. Maar ze zijn wel een van de weinige die hun online games, offline beschikbaar maken.

0
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