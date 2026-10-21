Riders Republic komt naar Switch 2 en krijgt offlinemodus
Riders Republic verschijnt op 9 december 2026 voor Nintendo Switch 2. Dat maakt Ubisoft bekend middels een aankondigingstrailer waarin we de game wederom in actie zien.
Riders Republic verscheen in 2021 voor een groot aantal apparaten. De Nintendo Switch 2-versie heeft geruime tijd op zich laten wachten, maar daar komt eind dit jaar dus verandering in. De game waarin we kunnen skateboarden, paragliden, fietsen, snowboarden en skiën, wordt namelijk geport naar de hybride handheld van Nintendo. Hoeveel de game gaat kosten, is vooralsnog onbekend.
Tevens maakt Ubisoft bekend dat het werkt aan een 'Nomad'-modus. Deze op 9 december te lanceren offlinemodus stelt spelers in staat om de game zonder internetverbinding te spelen, waardoor spelers die de game op Steam Deck of Nintendo Switch 2 spelen toch progressie kunnen boeken terwijl ze offline zijn. De modus wordt ook geïntroduceerd op reeds beschikbare platformen, waardoor Riders Republic ook na het eventuele sluiten van de servers speelbaar blijft.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
-
Downloadnieuws
Extreme sporten voor Game Pass september 2024
De eerste helft van de september line-up voor Game Pass is gearriveerd. Hopelijk ben je klaar voor wat extreme sporten en strategische veldslagen!0 reacties
-
Trailer
Trailer: Startschot seizoen 4 Riders Republic gegeven
Het nieuwe seizoen van Riders Republic is ingeluid met een trailer. Over enkele dagen gaat seizoen vier van start.0 reacties
-
WinactiesWinactie afgelopen
Winacties: Win Riders Republic voor PS4 of Xbox One
Verken deze zomer de ruige omgeving van Amerika in Riders Republic, want je maakt kans om deze game te winnen voor de PlayStation 4 of Xbox One.0 reacties
-
Spotlight
Spotlight: Riders Republic
Bram en Rudy laten de adrenaline door hun lijf gaan terwijl de Gameliner Spotlight op Riders Republic staat.0 reacties
Je kunt tegen Ubisoft zeggen wat je wilt. Maar ze zijn wel een van de weinige die hun online games, offline beschikbaar maken.
Video toevoegen
Voeg eerst een video toe.