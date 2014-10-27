Screenshots: Negen screenshots van GTA: San Andreas HD

GTA: San Andreas HD is nu te downloaden voor de Xbox 360 en hieronder zijn negen screenshots van de game te bekijken. Deze laten zien hoe de drie steden Los Santos, San Fierro en Las Venturas eruit zien na de grafisch update.

GTA: San Andreas HD kost 3,75 euro en bevat naast grafische verbeteringen ook Achievements. De grafische verbeteringen bestaan uit een sterk verbeterde draw distance en de ondersteuning van een 720p resolutie.