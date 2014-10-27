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Screenshots: Negen screenshots van GTA: San Andreas HD

Door Kees Wijnhorst
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GTA: San Andreas HD is nu te downloaden voor de Xbox 360 en hieronder zijn negen screenshots van de game te bekijken. Deze laten zien hoe de drie steden Los Santos, San Fierro en Las Venturas eruit zien na de grafisch update.

GTA: San Andreas HD kost 3,75 euro en bevat naast grafische verbeteringen ook Achievements. De grafische verbeteringen bestaan uit een sterk verbeterde draw distance en de ondersteuning van een 720p resolutie.

Packshot Grand Theft Auto: San Andreas
Grand Theft Auto: San Andreas

Reviewscore

4/5

Ontwikkelaar

Rockstar North

Uitgever

Rockstar Games

Release

29 oktober 2004

Platforms

PC
XB
PS2
X360
PS3
3DS
PS4
Mob
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Reacties
Avatar SmarTii
SmarTii
lvl14 High Score Chaser
29 oktober 2014 om 14:01

Of je download gewoon een HD mod voor PC. Desalniettemin blijft dit Ã©Ã©n van mijn favorieten uit de gehele GTA-franchise.

0
Avatar Rude.
Rude.
lvl14 High Score Chaser
27 oktober 2014 om 16:40

Oei. (shutup)

0
Avatar Bellerophon
Bellerophon
lvl12 Clout Farmer
27 oktober 2014 om 16:03

Of je gaat gewoon GTA 5 spelen...

0
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