Shrek 2 Remastered bevestigd, komt in november 2026 uit

Shrek 2 Remastered is officieel bevestigd tijdens ID@Xbox Fall 2026. De game komt volgende maand al te verschijnen voor alle moderne platformen.

Zoals de topcomment onder de IGN-video al zei: Rockstar is wel erg stil sinds deze trailer is gedropt. Daar kan ik het alleen maar eens mee zijn. Dit is misschien wel dé grootste november-release van dit jaar. En nu zonder te dollen: Shrek 2 Remastered biedt een gewilde terugkeer naar simpelere tijden. Waar de videogames misschien niet altijd even sterk waren, maar wel voor veel plezier wisten te zorgen. Ontwikkelaar Aspyr hoopt de vele fans van de Shrek-franchise de nodige nostalgie-boost te geven en doet dat met hernieuwde visuals, een Photo Mode, een Cheat Mode en zowel online als lokale multiplayer. Hieronder kan je de trailer, ditmaal wel in de juiste resolutie, bekijken:

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Shrek 2 Remastered is beschikbaar vanaf 10 november 2026 voor de pc, PlayStation 5, Xbox Series en Nintendo Switch-consoles.