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Shrek 2 Remastered vroegtijdig uit de doeken gedaan

Door Bram Noteboom
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It's all ogre now. De meest betrouwbare leaker, genaamd de Microsoft Store, heeft Shrek 2 Remastered vroegtijdig onthuld. Zowel de game an sich als een aankondigingstrailer werden hierbij vrijgegeven.

Mocht Shrek behoren tot zowel je Love als je Life, dan is er dus goed nieuws te melden. De verrassende leuke Shrek 2-game, die oorspronkelijk te spelen was op de PlayStation 2, Nintendo GameCube, XBOX en pc in 2004, wordt de relevantie in geholpen door Aspyr. Deze ontwikkelaar staat veelal bekend om de vele remasters die het weet uit te brengen en hoopt nu bij de fans van Dreamworks een wit voetje te halen. Shrek 2 Remastered biedt verbeterde visuals, een scherpere resolutie, cutscenes, een gloednieuwe Photo Mode en een kersverse Cheat Mode. Met co-op en PvP-multiplayer voor vier spelers, zowel online als offline, valt er in ieder genoeg te lachen, gieren en brullen.

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Wanneer Shrek 2 Remastered exact komt te verschijnen, dat is momenteel niet bekend. De trailer doet echter denken aan een release vóór GTA VI uitkomt. De game is verder bevestigd voor de pc, PlayStation-consoles, XBOX-consoles en Nintendo Switch-consoles.

Bron: Microsoft Store
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 180 reviews 5703 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Shrek 2 Remastered
Shrek 2 Remastered

Ontwikkelaar

Aspyr Media

Uitgever

Aspyr

Release

-

Platforms

XBS
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Reacties
Avatar Markus
Markus
lvl15 Community Veteraan
7 minuten geleden

En dan zeggen ze dat dromen nooit uitkomen..

0
Avatar Morris79
Morris79
lvl3 XP Farmer
32 minuten geleden

Een remastered titel laten zien op een resolutie van 480p geeft mij nou niet bepaald een gevoel van een remaster.
Maar wellicht een leuke titel.

0
Avatar kingoftherain
kingoftherain
lvl13 Meta Builder
1 uur geleden

Dit spel heeft lagen.

1
Avatar Robin Bode
Robin Bode
lvl5 Thread Hunter
2 uur geleden

Nolstalgie Werkt altijd wel goed . Alleen slecht voor mijn portemonnee 😂

1
Avatar Poembaksmoel
Poembaksmoel
lvl5 Thread Hunter
2 uur geleden bewerkt

En nu nog de EA games van Harry Potter en The Lord of the Rings!

2
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