It's all ogre now. De meest betrouwbare leaker, genaamd de Microsoft Store, heeft Shrek 2 Remastered vroegtijdig onthuld. Zowel de game an sich als een aankondigingstrailer werden hierbij vrijgegeven.

Mocht Shrek behoren tot zowel je Love als je Life, dan is er dus goed nieuws te melden. De verrassende leuke Shrek 2-game, die oorspronkelijk te spelen was op de PlayStation 2, Nintendo GameCube, XBOX en pc in 2004, wordt de relevantie in geholpen door Aspyr. Deze ontwikkelaar staat veelal bekend om de vele remasters die het weet uit te brengen en hoopt nu bij de fans van Dreamworks een wit voetje te halen. Shrek 2 Remastered biedt verbeterde visuals, een scherpere resolutie, cutscenes, een gloednieuwe Photo Mode en een kersverse Cheat Mode. Met co-op en PvP-multiplayer voor vier spelers, zowel online als offline, valt er in ieder genoeg te lachen, gieren en brullen.

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Wanneer Shrek 2 Remastered exact komt te verschijnen, dat is momenteel niet bekend. De trailer doet echter denken aan een release vóór GTA VI uitkomt. De game is verder bevestigd voor de pc, PlayStation-consoles, XBOX-consoles en Nintendo Switch-consoles.