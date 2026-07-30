Shrek duikt op in Brawlhalla met Fiona en Puss in Boots

Shrek heeft zijn volgende gamecrossover te pakken. De groene oger is vanaf nu te vinden in Brawlhalla, waar Ubisoft een tijdelijk Shrek-event organiseert ter ere van het 25-jarig jubileum van de animatiefilm uit 2001.

Het Brawlhalla x Shrek-event loopt tot en met 19 augustus en voegt naast Shrek ook Fiona en Puss in Boots toe aan de fighting game. Donkey is er eveneens bij, maar dan als companion die reageert op wat er tijdens gevechten gebeurt. Precies de rol die je Donkey eigenlijk ook verwacht te geven: niet per se stil zijn, wel aanwezig. Iedere vechter krijgt eigen aanvallen en items. Shrek kan tegenstanders onder meer te lijf gaan met zijn Beware of Ogre-bord, terwijl Fiona het vooral simpel houdt met trappen en klappen. Puss in Boots gebruikt dan weer zijn zwaard en lans om tegenstanders het leven zuur te maken.

Naast de personages voegt het event ook nieuwe maps toe. Spelers kunnen aan de slag op Shrek’s Swamp en Shrek’s Muddy Swamp. Verder zijn er extra cosmetische items verkrijgbaar, waaronder een KO-effect met Mongo, de gigantische gingerbread man, en emoji-skins van Lord Farquaad, Dragon en Pinocchio. De crossover past binnen een groter jubileumjaar voor Shrek. De originele film keerde eerder dit jaar terug naar de bioscoop en in 2027 moet Shrek 5 verschijnen. Ook staat er voor 2028 een film rond Donkey op de planning.

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