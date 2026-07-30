Shrek duikt op in Brawlhalla met Fiona en Puss in Boots
Shrek heeft zijn volgende gamecrossover te pakken. De groene oger is vanaf nu te vinden in Brawlhalla, waar Ubisoft een tijdelijk Shrek-event organiseert ter ere van het 25-jarig jubileum van de animatiefilm uit 2001.
Het Brawlhalla x Shrek-event loopt tot en met 19 augustus en voegt naast Shrek ook Fiona en Puss in Boots toe aan de fighting game. Donkey is er eveneens bij, maar dan als companion die reageert op wat er tijdens gevechten gebeurt. Precies de rol die je Donkey eigenlijk ook verwacht te geven: niet per se stil zijn, wel aanwezig. Iedere vechter krijgt eigen aanvallen en items. Shrek kan tegenstanders onder meer te lijf gaan met zijn Beware of Ogre-bord, terwijl Fiona het vooral simpel houdt met trappen en klappen. Puss in Boots gebruikt dan weer zijn zwaard en lans om tegenstanders het leven zuur te maken.
Naast de personages voegt het event ook nieuwe maps toe. Spelers kunnen aan de slag op Shrek’s Swamp en Shrek’s Muddy Swamp. Verder zijn er extra cosmetische items verkrijgbaar, waaronder een KO-effect met Mongo, de gigantische gingerbread man, en emoji-skins van Lord Farquaad, Dragon en Pinocchio. De crossover past binnen een groter jubileumjaar voor Shrek. De originele film keerde eerder dit jaar terug naar de bioscoop en in 2027 moet Shrek 5 verschijnen. Ook staat er voor 2028 een film rond Donkey op de planning.
Het moeras mag dan modderig zijn, maar DreamWorks haalt er duidelijk nog genoeg goud uit.
Jolien mag er dan poeslief uitzien, maar onder dat schattige laagje schuilt een echte contenttijger. De berichten vliegen je om de oren en dankzij haar tomeloze werklust ben jij in no-time weer een stukje wijzer. Wanneer Jolien eindelijk een moment voor zichzelf vindt, brengt ze dat het liefst door met franchises uit het Nintendo-kamp, zoals The Legend of Zelda. Al is er één subgenre dat haar volledig in zijn greep houdt: (farming) sims.
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Shrek. Genoten van de eerste 2 films.
De 3e was nog wel ok maar de 4e vond ik wel ver gaan maar ondanks dat allemaal wel films die kijkbaar zijn.
Ik ben alleen wel wat wantrouwig naar de stijlwijziging van Shrek in de 5e.
We gaan het zien uiteindelijk valt of staat het toch met de scherpe humor. Zit in deel 5 net zulke humor als in 1 en 2 dan kan ik wel langs de verandering kijken denk ik.