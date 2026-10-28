Slime Rancher 2 treedt in januari 2027 aan op Switch 2
De cozy sci-fi farming sim Slime Rancher 2 heeft een nieuw platform te pakken. Gedurende de Nintendo Indie World Showcase werd de releasewindow onthuld van de Nintendo Switch 2-versie van de game.
Ga verder met de avonturen van Beatrix LeBeau, terwijl ze over de Slijmzee naar Rainbow Island reist. Het land zit vol oude mysteries en kronkelende, nieuwe slijmwezens om te temmen en door de samenwerking op te zoeken met deze bijzondere beestjes, kom je een heel eind. Slime Rancher 2 kwam oorspronkelijk te verschijnen in 2022 via Steam Early Access en XBOX Game Preview. Nu jarenlang updates te hebben ontvangen en de 1.0-release te faciliteren in 2025, maakt ontwikkelaar Monomi Park zich klaar om de geliefde titel naar de Switch 2 te porten. Ze geven hierbij de Nintendo-fans een exclusief in-game item mee. Het enige wat ze verder nog van je vragen is een tikje meer geduld, want Slime Rancher 2 komt in januari 2027 uit voor de Nintendo Switch 2.
Slime Rancher 2 is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.
Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.
-
Game review0
Slime Rancher 2 review - Een waardig vervolg
Jolien keerde terug naar Rainbow Island voor de 1.0-release van Slime Rancher 2. Lees alles over haar avonturen en bevindingen over deze game in de review!0 reacties
-
Trailer
Update Slime Rancher 2 opent nieuwe deuren
Slime Rancher 2 heeft een nieuwe update gekregen met de naam 'Gadgets My Way' die nieuwe gadgets en een nieuw gadget-systeem introduceert.0 reacties
-
Trailer
Trailer: Slime Rancher 2 Song of the Sabers update nu live
De nieuwe update voor Slime Rancher 2, Song of the Sabers, is afgelopen week live gegaan.0 reacties
-
Preview
Preview: Slime Rancher 2 - Dezelfde game met toevoegingen
Jolien stapte op de boot naar Rainbow Island in Slime Rancher 2! Lees hier over al haar avonturen in deze preview.0 reacties
Video toevoegen
Voeg eerst een video toe.