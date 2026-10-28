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Nintendo Indie World Showcase oktober 2026

Slime Rancher 2 treedt in januari 2027 aan op Switch 2

Door Bram Noteboom
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De cozy sci-fi farming sim Slime Rancher 2 heeft een nieuw platform te pakken. Gedurende de Nintendo Indie World Showcase werd de releasewindow onthuld van de Nintendo Switch 2-versie van de game.

Ga verder met de avonturen van Beatrix LeBeau, terwijl ze over de Slijmzee naar Rainbow Island reist. Het land zit vol oude mysteries en kronkelende, nieuwe slijmwezens om te temmen en door de samenwerking op te zoeken met deze bijzondere beestjes, kom je een heel eind. Slime Rancher 2 kwam oorspronkelijk te verschijnen in 2022 via Steam Early Access en XBOX Game Preview. Nu jarenlang updates te hebben ontvangen en de 1.0-release te faciliteren in 2025, maakt ontwikkelaar Monomi Park zich klaar om de geliefde titel naar de Switch 2 te porten. Ze geven hierbij de Nintendo-fans een exclusief in-game item mee. Het enige wat ze verder nog van je vragen is een tikje meer geduld, want Slime Rancher 2 komt in januari 2027 uit voor de Nintendo Switch 2.

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Slime Rancher 2 is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.

Bron: Nintendo Indie World Showcase
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 180 reviews 5771 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Slime Rancher 2
Slime Rancher 2

Reviewscore

4/5

Ontwikkelaar

Monomi Park

Uitgever

Monomi Park

Release

22 september 2022

Platforms

PC
PS5
XBS
NS2
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