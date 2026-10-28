Slime Rancher 2 treedt in januari 2027 aan op Switch 2

De cozy sci-fi farming sim Slime Rancher 2 heeft een nieuw platform te pakken. Gedurende de Nintendo Indie World Showcase werd de releasewindow onthuld van de Nintendo Switch 2-versie van de game.

Ga verder met de avonturen van Beatrix LeBeau, terwijl ze over de Slijmzee naar Rainbow Island reist. Het land zit vol oude mysteries en kronkelende, nieuwe slijmwezens om te temmen en door de samenwerking op te zoeken met deze bijzondere beestjes, kom je een heel eind. Slime Rancher 2 kwam oorspronkelijk te verschijnen in 2022 via Steam Early Access en XBOX Game Preview. Nu jarenlang updates te hebben ontvangen en de 1.0-release te faciliteren in 2025, maakt ontwikkelaar Monomi Park zich klaar om de geliefde titel naar de Switch 2 te porten. Ze geven hierbij de Nintendo-fans een exclusief in-game item mee. Het enige wat ze verder nog van je vragen is een tikje meer geduld, want Slime Rancher 2 komt in januari 2027 uit voor de Nintendo Switch 2.

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Slime Rancher 2 is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.