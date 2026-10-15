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Galaxies Showcase oktober 2026

The Finals trapt Galaxies Showcase af met PRIME TIME-gameplay

Door Bram Noteboom
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Embark Studios krijgt de eer om de Galaxies Showcase op te starten. Check hier de eerste gameplay van THE FINALS - PRIME TIME.

Wie dacht dat Embark Studios alleen maar het vizier op ARC Raiders heeft staan, komt er bedrogen uit. THE FINALS mag genieten van de grootste contentupdate sinds de lancering van het eerste seizoen. PRIME TIME moet zorgen voor een frisse wind die tegelijkertijd de nodige gebouwen omver blaast. De welbekende destructie-mechanics wordt verder opgevoerd en spelers krijgen daarnaast meer opties om de game te spelen hoe zij dat graag willen. Denk hierbij aan een vernieuwde HUD, de zogeheten 'Light Playstyle' en een aantal nieuwe opties om de combat-loop mee te verrijken. PRIME TIME arriveert op 20 oktober 2026 en is gratis voor alle spelers.

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THE FINALS is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.

Bron: Galaxies Showcase
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 180 reviews 5695 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot The Finals
The Finals

Reviewscore

4/5

Ontwikkelaar

Embark Studios

Uitgever

Embark Studios

Release

8 december 2023

Platforms

PC
PS4
PS5
XBS
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