The Finals trapt Galaxies Showcase af met PRIME TIME-gameplay

Embark Studios krijgt de eer om de Galaxies Showcase op te starten. Check hier de eerste gameplay van THE FINALS - PRIME TIME.

Wie dacht dat Embark Studios alleen maar het vizier op ARC Raiders heeft staan, komt er bedrogen uit. THE FINALS mag genieten van de grootste contentupdate sinds de lancering van het eerste seizoen. PRIME TIME moet zorgen voor een frisse wind die tegelijkertijd de nodige gebouwen omver blaast. De welbekende destructie-mechanics wordt verder opgevoerd en spelers krijgen daarnaast meer opties om de game te spelen hoe zij dat graag willen. Denk hierbij aan een vernieuwde HUD, de zogeheten 'Light Playstyle' en een aantal nieuwe opties om de combat-loop mee te verrijken. PRIME TIME arriveert op 20 oktober 2026 en is gratis voor alle spelers.

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THE FINALS is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.