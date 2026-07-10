Zet je astronautenhelm op voor The Finals seizoen 11
Waar seizoen 10 van The Finals nog volledig in het teken stond van het verleden, kijkt seizoen 11 juist vooruit. De nieuwste update neemt spelers mee naar een futuristische ruimte-setting en is sinds 9 juli in volle gang.
Met de komst van seizoen 11: Galaxy Masters krijgen spelers een nieuwe futuristische Battle Pass voorgeschoteld, volledig in het thema van astronauten, aliens en robots. De Battle Pass is verkrijgbaar als gratis-, premium- en ultimateversie. En nu de huizenprijzen blijven stijgen, is het misschien tijd om je woondromen elders waar te maken: tussen de sterren in de nieuwe Galaxy Estates-map.
Ben je een nieuwe speler? Dan stap je precies op het juiste moment in. De ontwikkelaars hebben de ervaring voor nieuwe spelers een flinke opkikker gegeven. Zo is er een vernieuwde tutorial, helpt het Early Talent-programma je om de game beter te leren kennen en legt een nieuwe flitsende trailer de basisregels uit, zodat je goed voorbereid het slagveld op kunt. Daarnaast kun je je skills nu op de proef stellen in een wedstrijd tegen robots voordat je de strijd aangaat met de doorgewinterde spelers.
Naast het verbeterde onboarding-proces zijn er ook verschillende gameplay-verbeteringen doorgevoerd. Zo zijn het melee-systeem en het ping-systeem vernieuwd, worden persoonlijke prestaties beloond met extra bonussen en wordt de rank-score voor ranked-wedstrijden op een eerlijkere manier berekend. Ook zijn de cashoutlocaties op verschillende maps geoptimaliseerd en kun je je player-card nu net als je outfits per class aanpassen.
Verder verdien je nu sneller XP voor je sponsor, ontvang je je World-Tour beloningen direct zodra je een nieuwe league bereikt en niet pas wanneer je de top behaalt, en introduceert seizoen 11 een nieuwe banger van een soundtrack.
The Finals seizoen 11: Galaxy Masters is vanaf nu beschikbaar.
Sinds enige tijd is Joey helemaal om. Onze droogkloot van de redactie heeft zijn geliefde PlayStation 5 de deur uitgeschopt om over te stappen naar de pc master race. Dus niet meer languit op de bank met een zak chips erbij, maar in volle concentratie achter zijn dikke en zorgvuldig samengestelde setup. Deze wordt niet gebruikt voor sportgames, want daaraan heeft Joey een broertje dood, maar schotel hem een vette shooter voor en je ziet hem de rest van de avond niet meer terug. Daarnaast is Joey ook niet vies van een fikse portie zelfkastijding en zoekt hij de uitdaging in het uitspelen van enorm moeilijke games zoals Trials Fusion.
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