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The Finals seizoen 11 Battle Pass zit vol futuristische beloningen

Door Joey Visser
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Tijd om je verzameling cosmetische items in The Finals uit te breiden? Dan is de Battle Pass van seizoen 11 misschien wel iets voor jou. In een nieuwe trailer krijg je alvast een voorproefje van de beloningen die je gedurende het seizoen kunt vrijspelen.

De futuristische setting van seizoen 11 sijpelt uiteraard ook door naar de Battle Pass. Van alien-skins en futuristische wapens tot cyberpunkachtige outfits: seizoen 11 heeft voor vrijwel iedere speler wel iets wils. Benieuwd welke creatieve cosmetics Embark Studios deze keer uit de hoge hoed heeft getoverd? Bekijk dan de trailer hieronder.

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De Battle Pass is verkrijgbaar in vier verschillende varianten: Free, Premium, Premium+ en Ultimate, voor spelers die ontwikkelaar Embark Studios wat extra liefde willen geven. De Premium Battle Pass kost 1.150 Multibucks en geeft toegang tot alle beloningen van dit seizoen. Premium+ bevat dezelfde content, maar voegt daar twintig tier-skips aan toe. De Ultimate-editie kost dertig euro en gaat nog een stap verder. Naast exclusieve skins die niet beschikbaar zijn met de Premium-versie, krijgen spelers twintig tier-skips, een XP-boost en 1.000 Multibucks. Met de Ultimate-editie zijn er ook nóg meer Multibucks te verdienen gedurende het seizoen.

Bron: Embark Studios
Joey Visser
Joey Visser Redacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,1/5 8 reviews 153 artikelen geplaatst

Sinds enige tijd is Joey helemaal om. Onze droogkloot van de redactie heeft zijn geliefde PlayStation 5 de deur uitgeschopt om over te stappen naar de pc master race. Dus niet meer languit op de bank met een zak chips erbij, maar in volle concentratie achter zijn dikke en zorgvuldig samengestelde setup. Deze wordt niet gebruikt voor sportgames, want daaraan heeft Joey een broertje dood, maar schotel hem een vette shooter voor en je ziet hem de rest van de avond niet meer terug. Daarnaast is Joey ook niet vies van een fikse portie zelfkastijding en zoekt hij de uitdaging in het uitspelen van enorm moeilijke games zoals Trials Fusion.

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Packshot The Finals
The Finals

Reviewscore

4/5

Ontwikkelaar

Embark Studios

Uitgever

Embark Studios

Release

8 december 2023

Platforms

PC
PS4
PS5
XBS
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