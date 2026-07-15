Tijd om je verzameling cosmetische items in The Finals uit te breiden? Dan is de Battle Pass van seizoen 11 misschien wel iets voor jou. In een nieuwe trailer krijg je alvast een voorproefje van de beloningen die je gedurende het seizoen kunt vrijspelen.

De futuristische setting van seizoen 11 sijpelt uiteraard ook door naar de Battle Pass. Van alien-skins en futuristische wapens tot cyberpunkachtige outfits: seizoen 11 heeft voor vrijwel iedere speler wel iets wils. Benieuwd welke creatieve cosmetics Embark Studios deze keer uit de hoge hoed heeft getoverd? Bekijk dan de trailer hieronder.

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De Battle Pass is verkrijgbaar in vier verschillende varianten: Free, Premium, Premium+ en Ultimate, voor spelers die ontwikkelaar Embark Studios wat extra liefde willen geven. De Premium Battle Pass kost 1.150 Multibucks en geeft toegang tot alle beloningen van dit seizoen. Premium+ bevat dezelfde content, maar voegt daar twintig tier-skips aan toe. De Ultimate-editie kost dertig euro en gaat nog een stap verder. Naast exclusieve skins die niet beschikbaar zijn met de Premium-versie, krijgen spelers twintig tier-skips, een XP-boost en 1.000 Multibucks. Met de Ultimate-editie zijn er ook nóg meer Multibucks te verdienen gedurende het seizoen.