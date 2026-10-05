The Finals verbetert dynamische vernietiging met update

Ontwikkelaar Embark Studios heeft voor 20 oktober de grootste update voor The Finals, genaamd Prime Time, aangekondigd. In deze aankondiging belooft de ontwikkelaar een dynamische overhaul van twee systemen om meer gamemogelijkheden te openen.

Het systeem van The Finals dat wel de grootste aanpassingen ziet met deze update is het vernietigingssysteem. Deze physics simulation dat momenteel nog bestaat uit twee lagen, de Building Integrity Layer ('Strain') en de algemene physics van de gebouwen, wordt niet alleen verbeterd, er wordt ook een derde laag aan toegevoegd. Deze laag, de Gradual Destruction System Layer, schakelt in na Strain. Wat het doet is een losse, dynamische attachment koppelen aan de ontkoppelde stukken, met als gevolg daarvan dat de beschadigde elementen uit de omgeving, onder andere, kunnen gaan hangen en buigen in plaats van dat ze in één keer in duigen vallen. Hierdoor kunnen jij en je medespelers de locatie aanpassen met je vernietigende acties.

Daarnaast zijn er ook nieuwe audio- en visuele materialen toegevoegd om nadruk te leggen op de verzwakte en verwoeste natuur van het infrastructuur. Zo kan stof van het plafond vallen en kraken de gebouwen. Verder zullen explosieve wapens een grotere impact hebben dankzij de nieuwe blast waves die, bijvoorbeeld, muren kunnen duwen en zelfs stukjes van het dak de lucht in gooien.

Het tweede systeem, dat met deze update een verandering ziet, is het gif en gas-systeem. Dankzij de Prime Time update binden wolken zich vast aan de omgeving en kunnen zij niet meer door muren heen bewegen. Daarnaast kunnen granaten er nu tijdelijk voor zorgen dat de gas zich verplaatst, waardoor jij snel en slim je tegenstander kan aanvallen.

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The Finals is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation 4/5 en Xbox Series S/X.