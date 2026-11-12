The Game Awards 2026 is te streamen via Disney+
The Game Awards-showcase is dit jaar te streamen via Disney+ en dit is niet zonder reden. Hier lees je alles wat je moet weten erover!
De host en oprichter van het evenement, die we natuurlijk kennen als Geoff Keighley, deelt het nieuws via zijn social media-kanalen. Op 11 december 2026 is The Game Awards om 01:30 uur Nederlandse tijd te bekijken via het streamingplatform Disney+. Een vreemde partner? Allesbehalve. Volgens Keighley heeft het bedrijf achter Mickey Mouse Clubhouse een behoorlijke aanwezigheid tijdens het jaarlijkse gamefuifje. Een woordvoerder van Disney+ geeft de volgende statement vrij via het nieuwsplatform Variety:
Aangezien Disney tientallen grote entertainmentfranchises en honderden afzonderlijke intellectuele eigendommen in handen heeft, is de keuze vrij letterlijk reuze. Van Kingdom Hearts IV tot Star Wars Jedi; wat hoop jij te zien uit de gamekeuken van Disney gedurende The Game Awards? Laat het ons vooral weten.
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