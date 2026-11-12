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The Game Awards 2026 is te streamen via Disney+

Door Bram Noteboom
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The Game Awards-showcase is dit jaar te streamen via Disney+ en dit is niet zonder reden. Hier lees je alles wat je moet weten erover!

De host en oprichter van het evenement, die we natuurlijk kennen als Geoff Keighley, deelt het nieuws via zijn social media-kanalen. Op 11 december 2026 is The Game Awards om 01:30 uur Nederlandse tijd te bekijken via het streamingplatform Disney+. Een vreemde partner? Allesbehalve. Volgens Keighley heeft het bedrijf achter Mickey Mouse Clubhouse een behoorlijke aanwezigheid tijdens het jaarlijkse gamefuifje. Een woordvoerder van Disney+ geeft de volgende statement vrij via het nieuwsplatform Variety:

As the evening unfolds, viewers can expect major announcements and surprises from some of Disney’s most anticipated titles in gaming.
Disney
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Aangezien Disney tientallen grote entertainmentfranchises en honderden afzonderlijke intellectuele eigendommen in handen heeft, is de keuze vrij letterlijk reuze. Van Kingdom Hearts IV tot Star Wars Jedi; wat hoop jij te zien uit de gamekeuken van Disney gedurende The Game Awards? Laat het ons vooral weten.

Bron: The Game Awards
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 181 reviews 5843 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Reacties
Avatar Thunderlizard
Thunderlizard
lvl6 Combo Juggler
2 minuten geleden

Vorig jaar was de grote aankondiging Highguard, kijken of Geoff die aankondiging dit jaar kan overtreffen🤣

0
Avatar RogueSquad
RogueSquad
lvl7 Checkpoint Jeugd
31 minuten geleden

Mickey Mouse Clubhouse is wel waar Disney echt begon te stralen.

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