The Outer Worlds 2 krijgt eerste uitbreiding op 2 december
Heb jij je avontuur in The Outer Worlds 2 ten einde weten te brengen? Laat de game dan nog maar even geïnstalleerd staan. The Outer Worlds 2 - Side Effects Guaranteed is namelijk onderweg. Side Effects Guaranteed is daarbij het eerste hoofdstuk van de tweedelige uitbreiding.
Diep in de leegte van het heelal pikt de crew van de Incognito een noodsignaal op. Dit noodsignaal is afkomstig van een ogenschijnlijk verlaten ruimtevaartuig, maar al snel blijkt dat de bemanning nog aan boord is. De crew is echter geïnfecteerd met iets dat hun cellen letterlijk doet exploderen. En dus ga jij samen met je companions op zoek naar een geneesmiddel. Twee leden van het criminele Sub Rosa zijn echter op hetzelfde geneesmiddel uit en dus start een zoektocht waarin experimentele goedjes genuttigd moeten worden. De twee leden hebben namelijk een compleet ander doel voor ogen, wat niet alleen invloed heeft op de toekomst van Sub Rosa, maar potentieel het complete universum kan veranderen.
Overigens bevat deze uitbreiding meer dan enkel verhalende elementen. Zo komt deze betaalde uitbreiding gepaard met vijftien nieuwe perks, vier nieuwe flaws en wordt de levelcap naar 36 gebracht. Dat is ook wel nodig, want het nieuwe gebied Elysium zit vol nieuwe vijanden die je het vuur aan de schenen leggen.
The Outer Worlds 2 - Side Effects Guaranteed verschijnt op 2 december 2026 als uitbreiding voor de basegame. The Outer Worlds 2 is verkrijgbaar voor PlayStation 5, Xbox Series en pc.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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