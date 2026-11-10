The Outer Worlds 2: Side Effects Guaranteed-DLC aangekondigd

The Outer Worlds 2 ontvangt een gloednieuwe expansie. De Side Effects Guaranteed-DLC dient als het eerste hoofdstuk in een tweedelige serie.

Op 3 december 2026 kun je wederom het heelal verkennen, dankzij de release van The Outer Worlds 2: Side Effects Guaranteed. Spelers worden naar het gebied 'Elysium Valley' gebracht, waar een nieuwe verhaallijn zich ontvouwt. In deze regio op Eden kom je in aanraking met exotische flora en fauna, maar ook twee Sub Rosa-agenten. Ze hebben twee totaal verschillende manieren van werken, waarbij (hier komt 'ie) 'de bijeffecten gegarandeerd zijn'. De een redt je team, de ander ziet het meer als een nobel offer; al moet je je natuurlijk afvragen of het werkelijk allemaal zo simpel is.

Verder biedt The Outer Worlds 2: Side Effects Guaranteed diverse gameplay-aanpassingen. Zo wordt de 'Level Cap' verhoogd naar level 36 met vijftien nieuwe perks, worden er vier nieuwe 'Flaws' toegevoegd en kun je kiezen uit nieuwe gear, zoals wapens, pantser, outfits voor party-leden en nog veel meer. Verder krijg je ook de optie om de basegame over te slaan en meteen met de DLC te beginnen. Ideaal als je halverwege een verse playthrough ermee bent gekapt.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video. Cookie voorkeuren wijzigen

The Outer Worlds 2 is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation 5 en XBOX Series X|S.