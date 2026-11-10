The Outer Worlds 2: Side Effects Guaranteed-DLC aangekondigd
The Outer Worlds 2 ontvangt een gloednieuwe expansie. De Side Effects Guaranteed-DLC dient als het eerste hoofdstuk in een tweedelige serie.
Op 3 december 2026 kun je wederom het heelal verkennen, dankzij de release van The Outer Worlds 2: Side Effects Guaranteed. Spelers worden naar het gebied 'Elysium Valley' gebracht, waar een nieuwe verhaallijn zich ontvouwt. In deze regio op Eden kom je in aanraking met exotische flora en fauna, maar ook twee Sub Rosa-agenten. Ze hebben twee totaal verschillende manieren van werken, waarbij (hier komt 'ie) 'de bijeffecten gegarandeerd zijn'. De een redt je team, de ander ziet het meer als een nobel offer; al moet je je natuurlijk afvragen of het werkelijk allemaal zo simpel is.
Verder biedt The Outer Worlds 2: Side Effects Guaranteed diverse gameplay-aanpassingen. Zo wordt de 'Level Cap' verhoogd naar level 36 met vijftien nieuwe perks, worden er vier nieuwe 'Flaws' toegevoegd en kun je kiezen uit nieuwe gear, zoals wapens, pantser, outfits voor party-leden en nog veel meer. Verder krijg je ook de optie om de basegame over te slaan en meteen met de DLC te beginnen. Ideaal als je halverwege een verse playthrough ermee bent gekapt.
The Outer Worlds 2 is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation 5 en XBOX Series X|S.
Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.
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