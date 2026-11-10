Wandelen in het park met de nieuwe uitbreiding voor Cities: Skylines II

Jouw eigen stad in Cities: Skylines II wordt binnenkort een stukje uitgebreider! Volgende maand verschijnt namelijk (als deel van de Expansion Pass 2) de nieuwe 'Park Adventures'-DLC.

Zoals de naam al impliceert, zal je parken aan je stad kunnen toevoegen. Dat kan een rustgevend stukje natuur zijn waar je inwoners op een bankje kunnen gaan zitten... maar ook een pretpark vol attracties en adrenaline. Of wat dacht je van een dierenpark waarin je allerlei schattige beestjes een nieuwe thuis geeft? Jij creëert en onderhoudt het park, zoals jij dat wilt! Er zijn meer dan 100 nieuwe assets om uit te kiezen, dus er zijn genoeg opties om mee te experimenteren.

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Cities: Skylines II is nu te spelen op pc (consoles volgen ooit nog wel). Park Adventures verschijnt dan op 2 december.