Wandelen in het park met de nieuwe uitbreiding voor Cities: Skylines II
Jouw eigen stad in Cities: Skylines II wordt binnenkort een stukje uitgebreider! Volgende maand verschijnt namelijk (als deel van de Expansion Pass 2) de nieuwe 'Park Adventures'-DLC.
Zoals de naam al impliceert, zal je parken aan je stad kunnen toevoegen. Dat kan een rustgevend stukje natuur zijn waar je inwoners op een bankje kunnen gaan zitten... maar ook een pretpark vol attracties en adrenaline. Of wat dacht je van een dierenpark waarin je allerlei schattige beestjes een nieuwe thuis geeft? Jij creëert en onderhoudt het park, zoals jij dat wilt! Er zijn meer dan 100 nieuwe assets om uit te kiezen, dus er zijn genoeg opties om mee te experimenteren.
Cities: Skylines II is nu te spelen op pc (consoles volgen ooit nog wel). Park Adventures verschijnt dan op 2 december.
Messcherp en altijd to the point. Simon charmeert met zijn heerlijke Vlaamse accent, maar overtuigt vooral met een luchtige en toegankelijke stijl. Dankzij zijn talent om complexe materie te doorgronden, weet hij heldere en duidelijke teksten te schrijven waardoor je precies weet waar je aan toe bent. Stoffige feiten worden moeiteloos omgevormd tot boeiende verhalen. Met een uitgesproken affiniteit voor indiegames en Japanse media ben je met Simon verzekerd van een eigenzinnig en onderscheidend stuk.
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