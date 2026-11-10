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Wandelen in het park met de nieuwe uitbreiding voor Cities: Skylines II

Door Simon Verbeke
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Jouw eigen stad in Cities: Skylines II wordt binnenkort een stukje uitgebreider! Volgende maand verschijnt namelijk (als deel van de Expansion Pass 2) de nieuwe 'Park Adventures'-DLC.

Zoals de naam al impliceert, zal je parken aan je stad kunnen toevoegen. Dat kan een rustgevend stukje natuur zijn waar je inwoners op een bankje kunnen gaan zitten... maar ook een pretpark vol attracties en adrenaline. Of wat dacht je van een dierenpark waarin je allerlei schattige beestjes een nieuwe thuis geeft? Jij creëert en onderhoudt het park, zoals jij dat wilt! Er zijn meer dan 100 nieuwe assets om uit te kiezen, dus er zijn genoeg opties om mee te experimenteren.

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Cities: Skylines II is nu te spelen op pc (consoles volgen ooit nog wel). Park Adventures verschijnt dan op 2 december.

Bron: Colossal Order
Simon Verbeke
Simon Verbeke Redacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 24 reviews 409 artikelen geplaatst

Messcherp en altijd to the point. Simon charmeert met zijn heerlijke Vlaamse accent, maar overtuigt vooral met een luchtige en toegankelijke stijl. Dankzij zijn talent om complexe materie te doorgronden, weet hij heldere en duidelijke teksten te schrijven waardoor je precies weet waar je aan toe bent. Stoffige feiten worden moeiteloos omgevormd tot boeiende verhalen. Met een uitgesproken affiniteit voor indiegames en Japanse media ben je met Simon verzekerd van een eigenzinnig en onderscheidend stuk.

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Packshot Cities: Skylines II
Cities: Skylines II

Reviewscore

3/5

Ontwikkelaar

Colossal Order

Uitgever

Paradox Interactive

Release

24 oktober 2023

Platforms

PC
PS5
XBS
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Reacties
Avatar Marco1990
Marco1990
lvl4 Reply Goblin
9 minuten geleden

Zou leuk zijn als deze nog op de console komt, vorige editie ook lang plezier van gehad.

0
Avatar Dennis
Dennis
lvl8 Achievement Hunter
1 uur geleden

Ik had ooit de ps5 editie gepre ordered. #voorgta6 zie ik niet meer gebeuren.

0
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