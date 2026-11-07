World of Warcraft: Forever beleeft beste launch uit de franchise ooit

Met de komst van World of Warcraft: Forever heeft Blizzard een derde grote game binnen de franchise uitgebracht. En dat legt ze geen windeieren, want Blizzard Entertainment kan terugkijken op de meest succesvolle release uit de franchise tot dusver.

Blizzard liet via social media weten dat de release van World of Warcraft: Forever zeer goed is verlopen. De eerste dagen werd al een record gevestigd met de meest aantal gelijktijdige spelers in een World of Warcraft-game. Dat is mede te danken aan veel nieuwe mensen die nu voor het eerst de wereld van Azeroth beleven. Maar ook de gamers die eerder al in aanraking zijn gekomen met de serie tonen in grote getalen hun interesse, want de release van World of Warcraft: Forever kenmerkt ook het grootste aantal terugkerende spelers in de historie van World of Warcraft.

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World of Warcraft: Forever is vanaf nu beschikbaar. Benieuwd naar wat je allemaal kunt verwachten? Lees dan onze alles wat je moet weten over World of Warcraft: Forever.