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World of Warcraft: Forever opent de deur naar een consoleversie

Door Rudy Wijnberg
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Op 4 november lanceert World of Warcraft: Forever als volledige versie op pc. Deze derde variant van de franchise introduceert onder andere volledige controllerondersteuning. Reden genoeg voor GamesRadar om te vragen naar een potentiële release op andere devices, waaronder consoles.

World of Warcraft is altijd een traditionele MMO voor pc geweest. World of Warcraft: Forever lijkt daar echter verandering in te brengen. De nieuwste iteratie van de game biedt namelijk volledige ondersteuning voor de controller. Hierdoor zijn spelers niet langer gebonden aan de muis-en-toetsenbordsetup en dat opent deuren voor een release op andere devices. GamesRadar vroeg de executive producer en vice president van World of Warcraft, Holly Longdale, dan ook naar een port voor andere devices, nu controllers ondersteund worden. Hierop antwoordt Longdale als volgt:

“What you just described is really what we're after. Play it wherever you want and, at some point, on whatever you want. But the first leg of that journey is getting gamepads working really well with World of Warcraft, and we thought Forever was the perfect place to start.”

World of Warcraft Forever november 2026 releases

Hierbij haalt Longdale ook nog even Xbox Project Helix aan, dat naar verluidt een hybride console met pc-functionaliteiten gaat worden. Dat zou de stap naar andere devices versoepelen en breder trekken dan een port naar consoles. Zo vervolgt Longdale:

“Looking at where things are going when we hear about Project Helix et cetera, I think platforms will be a bit more ubiquitous. Honestly, we just want to be able to play it anywhere. We've seen people getting it working on the ROG Ally X, […] I think just doing some of the work we're doing on gamepad [support] is going to give players a lot of flexibility that I think goes beyond consoles.”

Kijk jij uit naar de volledige release van World of Warcraft: Forever en zie jij het überhaupt zitten om de MMO op console te spelen? Laat het weten in de comments!

Bron: Gamesradar
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 355 reviews 2860 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot World of Warcraft: Forever
World of Warcraft: Forever

Ontwikkelaar

Blizzard Entertainment

Uitgever

Activision | Blizzard

Release

4 november 2026

Platforms

PC
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Reacties
Avatar Mark
Mark
lvl9 NPC 2.0
3 uur geleden

Ik denk niet dat er een specifieke console versie gaat komen. Het is gewoon zo dat de volgende Xbox “console” een pc is en derhalve dan ook speelbaar op de bank met je controller

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