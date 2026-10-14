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Avatar Aang en Katara speelbaar in Sonic Racing: CrossWorlds

Door Rudy Wijnberg
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Avatar Aang en Katara zijn nu beschikbaar in Sonic Racing: CrossWorlds. Het duo uit de Avatar-serie is onderdeel van het Avatar Legends-pack die naast de personages ook een level en voertuig introduceert.

Meester de elementen en buig deze naar je wil. Aang en Katara schudden de competitie flink op en schromen niet om de Sonic-cast even flink aan het werk te zetten. De twee personages worden geleverd met een gloednieuwe track waarin de elementen centraal staan. Lion Turtle Island bevat namelijk allerlei poortjes om doorheen te racen. Doe je dat, dan transformeer je het level met het desbetreffende element. Aang is echter niets zonder zijn kenmerkende airbending-skills. Het zal dan ook niet verbazen dat de game is voorzien van het nieuwe 'Air Gliding'-voertuig.

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Sonic Racing: CrossWorlds - Avatar Legends Pack is nu verkrijgbaar en kent een adviesprijs van € 5,99.

Bron: SEGA
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 354 reviews 2784 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot Sonic Racing: CrossWorlds
Sonic Racing: CrossWorlds

Reviewscore

3,5/5

Ontwikkelaar

Team Sonic

Uitgever

SEGA

Release

25 september 2025

Platforms

PC
PS4
XONE
NSW
PS5
XBS
NS2
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Reacties
Avatar Edmar
Edmar
lvl14 High Score Chaser
5 uur geleden

Leuke nieuwe baan vanmorgen net even gespeeld.

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