Avatar Aang en Katara speelbaar in Sonic Racing: CrossWorlds
Avatar Aang en Katara zijn nu beschikbaar in Sonic Racing: CrossWorlds. Het duo uit de Avatar-serie is onderdeel van het Avatar Legends-pack die naast de personages ook een level en voertuig introduceert.
Meester de elementen en buig deze naar je wil. Aang en Katara schudden de competitie flink op en schromen niet om de Sonic-cast even flink aan het werk te zetten. De twee personages worden geleverd met een gloednieuwe track waarin de elementen centraal staan. Lion Turtle Island bevat namelijk allerlei poortjes om doorheen te racen. Doe je dat, dan transformeer je het level met het desbetreffende element. Aang is echter niets zonder zijn kenmerkende airbending-skills. Het zal dan ook niet verbazen dat de game is voorzien van het nieuwe 'Air Gliding'-voertuig.
Sonic Racing: CrossWorlds - Avatar Legends Pack is nu verkrijgbaar en kent een adviesprijs van € 5,99.
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