Year Two-content Sonic Racing: CrossWorlds onthuld
Benieuwd wat Year Two in Sonic Racing: CrossWorlds allemaal te bieden heeft? Van gratis personages tot betaalde DLC, je leest hier alles wat je moet weten over de aanstaande features van de populaire racegame!
Om te beginnen wordt er een nieuwe gamemodus toegevoegd, genaamd Dual Mode. Zoals de naam al doet vermoeden, is dit een 1v1-modus, waarin spelers op diverse wijze kunnen duelleren. Zowel online als offline zijn deze racegevechten mogelijk, waarin je continue te zien krijgt hoe ver je opponenten van je is verwijderd en met elke items ze een plannetje bekokstoven. Verder wordt het 'Gadget System Upgrade' onthuld, zodat ervaren spelers nog meer tijd kunnen steken in het personaliseren en verbeteren van hun bolides.
Daarnaast worden er een aantal gratis personages uit de doeken gedaan. Ja, de free-to-play content gaat toch verder en spelers kunnen binnenkort aan de haal met Bayonetta, McLaren Racing Sonic en Aigis. Maar dat is nog lang niet alles. De betaalde DLC gaat door onder de noemer Season Pass Two. Als je bereidt bent wat extra centen te schuiven, zorgt SEGA ervoor dat je aan de slag kan met nieuwe personages, racetracks, voertuigen en nog veel meer. De volgende uitbreidingen staan op de planning:
- Een samenwerking met Godzilla (november 2026 - maart 2027)
- Een samenwerking met Evangelion (november 2026 - maart 2027)
- Hello Kitty in Virtual Sanrio Puroland (april 2027 - augustus 2027)
- Klassieke consoles in SEGALAND (april 2027 - augustus 2027)
- Een cross-over met Final Fantasy VII (september 2027 - december 2027)
- Een cross-over met Persona (september 2027 - december 2027)
En dat is nog niet alles. Spelers die zowel de Season Pass One als Season Pass Two in huis hebben gehaald, krijgen toegang tot Super Shadow, terwijl de SEGA Consoles Pack wordt toegevoegd als een bonus. Wil je graag met de racegame aan de slag, maar heb je nog niet een aankoop kunnen verantwoorden? De adviesprijs van de titel wordt verlaagd naar veertig euro, dus grijp je kans.
Sonic Racing: CrossWorlds is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation-consoles, XBOX-consoles en Nintendo Switch-consoles.
Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.
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