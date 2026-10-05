Call of Duty: Modern Warfare 4 toont eindelijk DMZ-beelden

We hebben er lang op moeten wachten, maar er zijn eindelijk beelden van Call of Duty: Modern Warfare 4 DMZ getoond. De modus keert terug in de aankomende shooter van Activision, maar bleef tot vandaag gehuld in mysterie.

Call of Duty: Modern Warfare 4 DMZ is een extraction-based modus. In DMZ dien je met een squad missies te voltooien in grotere open maps, waar zowel bots als andere spelers de boel bewaken. Het doel is uiteindelijk om objectives te chasen, loot te verzamelen en vervolgens het extractiepunt te bereiken voor exfil. Modern Warfare 4 zet groot in op het verhaal, dat ook in de DMZ-modus is terug te vinden. Tenminste, als we de trailer mogen geloven, want ook daarin zien we hoe missies inspelen op het verhaal rond de invasie van Noord-Korea.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video. Cookie voorkeuren wijzigen

Call of Duty: Modern Warfare 4 verschijnt op 23 oktober 2026 voor PlayStation 5, Xbox Series en pc.