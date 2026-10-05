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Call of Duty: Modern Warfare 4 toont eindelijk DMZ-beelden

Door Rudy Wijnberg
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We hebben er lang op moeten wachten, maar er zijn eindelijk beelden van Call of Duty: Modern Warfare 4 DMZ getoond. De modus keert terug in de aankomende shooter van Activision, maar bleef tot vandaag gehuld in mysterie.

Call of Duty: Modern Warfare 4 DMZ is een extraction-based modus. In DMZ dien je met een squad missies te voltooien in grotere open maps, waar zowel bots als andere spelers de boel bewaken. Het doel is uiteindelijk om objectives te chasen, loot te verzamelen en vervolgens het extractiepunt te bereiken voor exfil. Modern Warfare 4 zet groot in op het verhaal, dat ook in de DMZ-modus is terug te vinden. Tenminste, als we de trailer mogen geloven, want ook daarin zien we hoe missies inspelen op het verhaal rond de invasie van Noord-Korea.

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Call of Duty: Modern Warfare 4 verschijnt op 23 oktober 2026 voor PlayStation 5, Xbox Series en pc.

Bron: Activision
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 353 reviews 2720 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot Call of Duty: Modern Warfare 4
Call of Duty: Modern Warfare 4

Ontwikkelaar

Infinity Ward

Uitgever

Activision Blizzard

Release

23 oktober 2026

Platforms

PC
PS5
XBS
NS2
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Reacties
Avatar MasterExploder
MasterExploder
lvl11 Commander
7 minuten geleden

"eindelijk"

0
Avatar Robin Bode
Robin Bode
lvl4 Reply Goblin
13 minuten geleden

Ben wel echt benieuwd naar de game maar moet eerlijk zeggen dat ik echt niks heb met dmz

0
Avatar Applemooze
Applemooze
lvl6 Combo Juggler
20 minuten geleden

Niks over wardogs? Nee? Wat een toeval weer.

0
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