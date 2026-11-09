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Call of Duty: Modern Warfare 4 DMZ-modus nu gratis speelbaar

Door Rudy Wijnberg
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Ook zo genoten van mijn Call of Duty: Modern Warfare 4-review? Snap ik! Maar voor iedereen die van mening is dat je een game moet spelen om te kunnen oordelen, is er nu goed nieuws. De Call of Duty: Modern Warfare 4-modus DMZ is nu gratis te spelen op PlayStation 5, Xbox Series en pc. Wees er echter snel bij. De proefversie komt namelijk op 11 november ten einde!

Eerder konden spelers al genieten van een open bèta waarin de singleplayer en multiplayer van Call of Duty: Modern Warfare 4 te spelen was. Vanaf nu is het echter mogelijk om de DMZ-modus eigenhandig te ervaren. De extractiemodus, waarin coöperatieve PvPvE-gameplay centraal staat, is namelijk te spelen via de free trial. Deze proefperiode omvat de gehele modus, waardoor spelers kunnen ranken, verhalende missies kunnen voltooien en eigenlijk alles kunnen beleven dat Hajin te bieden heeft. Of dat in zo'n kort tijdsbestek is te doen, valt te betwijfelen. Op 11 november eindigt om 19:00 de gratis proefperiode van Call of Duty: Modern Warfare 4 DMZ namelijk weer.

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Bron: Activision
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 355 reviews 2893 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot Call of Duty: Modern Warfare 4
Call of Duty: Modern Warfare 4

Reviewscore

4/5

Ontwikkelaar

Infinity Ward

Uitgever

Activision Blizzard

Release

23 oktober 2026

Platforms

PC
PS5
XBS
NS2
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