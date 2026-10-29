Modern Warfare 4 Season 1 arriveert in november 2026

Call of Duty: Modern Warfare 4 kent een sterke launch en Activision is van plan uit te breiden met de release van Season 1. Ben jij klaar om de multiplayer-velden te domineren? Dit is alles wat je moet weten over het eerste seizoen aan PvP-content!

Op 6 november 2026 barst de strijd los. Call of Duty: Modern Warfare 4 Season 1 brengt meer dan zes nieuwe maps, waarvan de medium-sized 6v6 speelvelden Backstab, Canyon en Shoot House meteen beschikbaar worden gemaakt bij het begin van het nieuwe seizoen. Gedurende Season 1: Reloaded worden er nog meer maps vrijgegeven. Kill Block: Crash wordt daarnaast uitgebracht, waardoor de nieuwe modus de nodige impulsen ontvangt. Verder kan je rekenen op nieuwe gamemodi, zoals de terugkerende Infected, Grind, Drop Zone en Gauntlet 1v1, maar ook de kersverse Possession. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de nieuwe DMZ-content, toevoegingen aan het arsenaal en nog veel meer. Zie hieronder dan ook de volledige Modern Warfare 4 Season 1-roadmap en de launch trailer om alvast goed in de stemming te komen. Wacht je op nieuws voor Call of Duty: Warzone? Deze intel arriveert op 2 november, dus nog even geduld alstublieft.

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Call of Duty: Modern Warfare 4 is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation 5, Xbox Series X|S en Nintendo Switch 2.