Activision verwijdert rampbeelden uit Modern Warfare 4 na kritiek
Activision heeft excuses aangeboden voor het gebruik van echte rampbeelden in Call of Duty: Modern Warfare 4. In de openingscinematic van de shooter is kort beeldmateriaal te zien van de Itaewon-ramp in Zuid-Korea, waarbij in 2022 maar liefst 159 mensen om het leven kwamen. Na kritiek van nabestaanden heeft de uitgever besloten de beelden te verwijderen.
De opening van Call of Duty: Modern Warfare 4 bevat een montage van nieuwsfragmenten die de fictieve invasie van Zuid-Korea door Noord-Korea moeten ondersteunen. Tussen deze beelden zit een fragment van ongeveer drie seconden waarin hulpverleners een slachtoffer reanimeren. Zuid-Koreaanse spelers herkenden het fragment als nieuwsbeeldmateriaal van de Itaewon-ramp, die op 29 oktober 2022 plaatsvond tijdens Halloweenfestiviteiten in Seoul. Daarbij kwamen 159 mensen om het leven en raakten 196 anderen gewond.
De ontdekking leidde tot verontwaardiging bij nabestaanden. De October 29 Itaewon Disaster Bereaved Families Association riep Activision op om de beelden te verwijderen. Volgens de organisatie is het ongepast en respectloos om beelden van een werkelijke tragedie te gebruiken als onderdeel van een game die bedoeld is voor entertainment. De Korea Game Users Association vroeg ook om een verklaring, excuses en een aanpassing van de openingscinematic.
Activision reageerde aanvankelijk door te benadrukken dat de beelden waren gebruikt om het fictieve oorlogsverhaal kracht bij te zetten. De uitgever stelde daarbij dat het nooit de bedoeling was om naar de Itaewon-ramp te verwijzen of de ernst van een werkelijke tragedie te bagatelliseren. Inmiddels heeft Activision ook officieel excuses aangeboden aan de slachtoffers en nabestaanden. Daarnaast heeft de uitgever bevestigd dat het fragment op 12 november via een update volledig uit Call of Duty: Modern Warfare 4 wordt verwijderd.
Daarmee geeft Activision gehoor aan de oproep van de nabestaanden. De situatie onderstreept hoe gevoelig het gebruik van echte rampbeelden in fictieve verhalen kan liggen, zeker wanneer de gevolgen van die gebeurtenissen voor slachtoffers en hun families nog altijd voelbaar zijn.
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Tjah ik vind dit een lastige.
Wat ik vooral vind is dat die per geval moet blijken wat te doen.
Dingen die publiekelijk beschikbaarheid moet je kunnen gebruiken.
Maar daar staat tegenover dat als een directe nabestaande van dat moment er toch bezwaar tegen heeft omdat het nog recent is en gevoelig ligt(ik bedoel het was in 2022, je kunt niet spreken van geschiedenis dus grote kans dat er nog mensen leven die ook deze game willen spelen) dan mag daar ook naar geluisterd worden. Zoals ook al werd gezegt. Het gebeurt in films ook. Ja dat klopt, maar ook daar vind ik dat het moet kunnen tenzij iemand direct betrokken ( dus niet 6e generatie erna) problemen heeft.
Dingen als w02 heeft nagenoeg geen mensen meer die leven en dus vind ik dat je de geschiedenis mag laten zien.
Maar is iets gisteren gebeurd mag je het met die redenering ook laten zien en toch vind ik dat gevoeliger liggen.
En ja men mag gewoon doen. Als de nabestaanden er geen probleem mee hebben melden de zich niet en is er niks aan de hand. Maar klagen die wel mag je wel netjes luisteren en hun verhaal aanhoren. Want ik vind het een heel groot verschil in iets van 80 jaar of langer geleden of iets van een paar jaar.
Dit vind ik niet in het kopje vallen dat ‘mensen niks meer kunnen hebben’
Stel jou familie wordt morgen gewurgd en dat staat op internet beschikbaar weet ik niet of je het zo leuk vind als ik dat filmpje dan doodleuk over een maand in mijn nieuwe game zet waar ik er 60 miljoen van wil/ga verkopen.
Dat bedoel ik.
Recente dingen liggen voor mij minder in de ‘lange tenen’ lijn dan iets wat 80 jaar geleden is of langer zoals slavernij.
Dat laatste is een lange tenen geval. Dit van MW4 is gewoon een nog recent en diepgeworteld rouw verhaal en heeft niks te maken met niks kunnen hebben.
Goed dat Activistion luistert.
De ramp is pas 4 jaar geleden gebeurd. Dat is veel te kort geleden. Stel je gebruikt beelden uit de 70s of zo, dan kan ik me nog voorstellen dat het leed inmiddels een beetje verjaard is of zo. Maar dit is gewoon heel slordig en onfatsoenlijk van de developers.
Beide kanten hebben een punt vind ik.
In een reel van allerlei fragmenten een paar seconden dit voorbij laten komen snap ik. Geeft zoals activision zegt een krachtig beeld van het conflict van de game. De beelden zijn openbaar en mogen kennelijk gebruikt worden en dat hebben ze dus ook gedaan. Een beetje ophef is ook gratis publiciteit.
Ik kan mij ook voorstellen dat een nabestaande er niet op zit te wachten dat overleden familielid in een shooter. Activision had kunnen bedenken dat dit gevoelig ligt bij betrokkenen en had het kunnen voorkomen.
Gebruiken ze n keer geen ai... Krijgen ze dit weer :P
Oké dat is n grof grapje haha. Maar ja, nee wel goed dat ze dit eruit halen, lijkt me niet iets wat je moet willen. Je kunt n game over oorlog maken enzo maar echte beelden gebruiken hiervan? Kan misschien wat ver gaan her en der.
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