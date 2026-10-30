Activision verwijdert rampbeelden uit Modern Warfare 4 na kritiek

Activision heeft excuses aangeboden voor het gebruik van echte rampbeelden in Call of Duty: Modern Warfare 4. In de openingscinematic van de shooter is kort beeldmateriaal te zien van de Itaewon-ramp in Zuid-Korea, waarbij in 2022 maar liefst 159 mensen om het leven kwamen. Na kritiek van nabestaanden heeft de uitgever besloten de beelden te verwijderen.

De opening van Call of Duty: Modern Warfare 4 bevat een montage van nieuwsfragmenten die de fictieve invasie van Zuid-Korea door Noord-Korea moeten ondersteunen. Tussen deze beelden zit een fragment van ongeveer drie seconden waarin hulpverleners een slachtoffer reanimeren. Zuid-Koreaanse spelers herkenden het fragment als nieuwsbeeldmateriaal van de Itaewon-ramp, die op 29 oktober 2022 plaatsvond tijdens Halloweenfestiviteiten in Seoul. Daarbij kwamen 159 mensen om het leven en raakten 196 anderen gewond.

De ontdekking leidde tot verontwaardiging bij nabestaanden. De October 29 Itaewon Disaster Bereaved Families Association riep Activision op om de beelden te verwijderen. Volgens de organisatie is het ongepast en respectloos om beelden van een werkelijke tragedie te gebruiken als onderdeel van een game die bedoeld is voor entertainment. De Korea Game Users Association vroeg ook om een verklaring, excuses en een aanpassing van de openingscinematic.

Activision reageerde aanvankelijk door te benadrukken dat de beelden waren gebruikt om het fictieve oorlogsverhaal kracht bij te zetten. De uitgever stelde daarbij dat het nooit de bedoeling was om naar de Itaewon-ramp te verwijzen of de ernst van een werkelijke tragedie te bagatelliseren. Inmiddels heeft Activision ook officieel excuses aangeboden aan de slachtoffers en nabestaanden. Daarnaast heeft de uitgever bevestigd dat het fragment op 12 november via een update volledig uit Call of Duty: Modern Warfare 4 wordt verwijderd.

Daarmee geeft Activision gehoor aan de oproep van de nabestaanden. De situatie onderstreept hoe gevoelig het gebruik van echte rampbeelden in fictieve verhalen kan liggen, zeker wanneer de gevolgen van die gebeurtenissen voor slachtoffers en hun families nog altijd voelbaar zijn.