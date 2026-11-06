Soldaat, meld je voor het eerste seizoen van CoD: Modern Warfare 4
Het eerste seizoen van Call of Duty: Modern Warfare 4 en Call of Duty: Warzone is nu live. Deze grote update zorgt ervoor dat de free-to-play versie volledig wordt geïntegreerd met de nieuwste iteratie uit de franchise.
In dit eerste seizoen van Call of Duty: Modern Warfare 4 en dus ook Call of Duty: Warzone kun je de strijd aangaan in Hajin en Zodiac. Er is nieuwe uitrusting om te gebruiken, zoals de Zipline Launcher en de Grabber Drone. Daarnaast kun je je operator versterken met nieuwe Elite Perks en is er een uitgebreid aanbod aan Battle Pass-content. Er zijn meer dan honderd beloningen te verdienen in de Battle Pass van het eerste seizoen. Mocht je om wat voor reden dan ook even niet in de gelegenheid zijn om te spelen, dan is er nu een uniek inhaalsysteem waarmee je gegarandeerd vijftig beloningen van de Battle Pass kunt vrijspelen.
Het eerste seizoen in Call of Duty: Warzone en Call of Duty: Modern Warfare 4 is vanaf nu live.
Een eindbaas van Gameliner. Als hoofdredacteur is Patrick altijd op de hoogte van de laatste nieuwtjes. Denk je met een dikke scoop te komen, dan is Patrick je geheid voor. De gameverslaving van deze turbopapa begon ooit met Donkey Kong Country en Unreal Tournament, maar kent tegenwoordig geen grenzen. Zelfs een tweeling die zijn consoles continu in gijzeling neemt, weet hem niet van zijn passie weg te houden.
Deze game kopen
Deze webshoplinks zijn affiliate links.
Call of Duty: Modern Warfare 4 - PS5
Call of Duty: Modern Warfare 4 - Xbox Series X
Call of Duty: Modern Warfare 4 - Steelbook Edition - PS5
Call of Duty: Modern Warfare 4 - Nintendo Switch 2 - (Code in Box)
-
Nieuws
Call of Duty: Warzone gaat vandaag offline op PS4 en XBOX One
Het was al aangekondigd, maar de dag is aangebroken. Call of Duty: Warzone wordt offline gehaald op PS4 en XBOX One.2 reacties
-
Nieuws
Activision verwijdert rampbeelden uit Modern Warfare 4 na kritiek
Activision verwijdert na kritiek van nabestaanden beelden van de Itaewon-ramp uit Call of Duty: Modern Warfare 4.21 reacties
-
Game review56
Update Call of Duty: Modern Warfare 4 review - Een knaller!
Call of Duty: Modern Warfare 4 kent een fantastische campagne, voegt met DMZ een uitstekende modus toe, maar wordt dwarsgezeten door de maps.56 reacties
-
Trailer
Modern Warfare 4 Season 1 arriveert in november 2026
Call of Duty: Modern Warfare 4 kent een sterke launch en Activision is van plan uit te breiden met de release van Season 1.7 reacties
Video toevoegen
Voeg eerst een video toe.