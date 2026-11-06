Soldaat, meld je voor het eerste seizoen van CoD: Modern Warfare 4

Het eerste seizoen van Call of Duty: Modern Warfare 4 en Call of Duty: Warzone is nu live. Deze grote update zorgt ervoor dat de free-to-play versie volledig wordt geïntegreerd met de nieuwste iteratie uit de franchise.

In dit eerste seizoen van Call of Duty: Modern Warfare 4 en dus ook Call of Duty: Warzone kun je de strijd aangaan in Hajin en Zodiac. Er is nieuwe uitrusting om te gebruiken, zoals de Zipline Launcher en de Grabber Drone. Daarnaast kun je je operator versterken met nieuwe Elite Perks en is er een uitgebreid aanbod aan Battle Pass-content. Er zijn meer dan honderd beloningen te verdienen in de Battle Pass van het eerste seizoen. Mocht je om wat voor reden dan ook even niet in de gelegenheid zijn om te spelen, dan is er nu een uniek inhaalsysteem waarmee je gegarandeerd vijftig beloningen van de Battle Pass kunt vrijspelen.

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Het eerste seizoen in Call of Duty: Warzone en Call of Duty: Modern Warfare 4 is vanaf nu live.