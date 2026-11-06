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Soldaat, meld je voor het eerste seizoen van CoD: Modern Warfare 4

Door Patrick Lamers
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Het eerste seizoen van Call of Duty: Modern Warfare 4 en Call of Duty: Warzone is nu live. Deze grote update zorgt ervoor dat de free-to-play versie volledig wordt geïntegreerd met de nieuwste iteratie uit de franchise.

In dit eerste seizoen van Call of Duty: Modern Warfare 4 en dus ook Call of Duty: Warzone kun je de strijd aangaan in Hajin en Zodiac. Er is nieuwe uitrusting om te gebruiken, zoals de Zipline Launcher en de Grabber Drone. Daarnaast kun je je operator versterken met nieuwe Elite Perks en is er een uitgebreid aanbod aan Battle Pass-content. Er zijn meer dan honderd beloningen te verdienen in de Battle Pass van het eerste seizoen. Mocht je om wat voor reden dan ook even niet in de gelegenheid zijn om te spelen, dan is er nu een uniek inhaalsysteem waarmee je gegarandeerd vijftig beloningen van de Battle Pass kunt vrijspelen.

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Het eerste seizoen in Call of Duty: Warzone en Call of Duty: Modern Warfare 4 is vanaf nu live.

Bron: Activision
Patrick Lamers
Patrick Lamers Mede-eigenaar & Hoofdredacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,5/5 194 reviews 3094 artikelen geplaatst

Een eindbaas van Gameliner. Als hoofdredacteur is Patrick altijd op de hoogte van de laatste nieuwtjes. Denk je met een dikke scoop te komen, dan is Patrick je geheid voor. De gameverslaving van deze turbopapa begon ooit met Donkey Kong Country en Unreal Tournament, maar kent tegenwoordig geen grenzen. Zelfs een tweeling die zijn consoles continu in gijzeling neemt, weet hem niet van zijn passie weg te houden.

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Reacties
Avatar DukeClap
DukeClap
lvl10 Deel van het meubilair
2 uur geleden bewerkt

Er stond me ergens iets van bij dat er beloofd was dat warzone en de reguliere COD-games los van elkaar zouden blijven.

Dus straks zie je weer de teletubbies rondhuppelen in COD.

Nog een reden om ver van deze troep weg te blijven.

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