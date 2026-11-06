Call of Duty: Warzone gaat vandaag offline op PS4 en XBOX One
Het was al aangekondigd, maar de noodlottige dag is aangebroken. Call of Duty: Warzone wordt vandaag offline gehaald op PS4 en XBOX One. Hiermee komt een einde aan een multiplayer-tijdperk voor miljoenen spelers.
Terwijl het eerste seizoen van Call of Duty: Modern Warfare 4 losbarst voor zowel de reguliere game als de Warzone-variant, zijn er een hoop spelers die deze content niet gaan meemaken op hun huidige platformen. Vanaf vandaag wordt de ondersteuning voor de PlayStation 4- en XBOX One-versie van de battle royale game stopgezet. Mocht je kunnen overstappen op een moderner platform, zoals de PlayStation 5, XBOX Series X|S of pc, dan behoud je jouw progressie. Je dient dan wel gebruik te maken van hetzelfde Activision-account. Je COD Points blijven ook beschikbaar via deze wijze, aangezien deze gelinkt zijn aan je profiel.
Call of Duty: Warzone is vanaf vandaag enkel beschikbaar voor de pc, PlayStation 5 en XBOX Series X|S.
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Is het raar dat dit me toch wel beetje raakt al die herinneringen die je gemaakt heb op warzone op ps4💔😂
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