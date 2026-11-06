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Call of Duty: Warzone gaat vandaag offline op PS4 en XBOX One

Door Bram Noteboom
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Het was al aangekondigd, maar de noodlottige dag is aangebroken. Call of Duty: Warzone wordt vandaag offline gehaald op PS4 en XBOX One. Hiermee komt een einde aan een multiplayer-tijdperk voor miljoenen spelers.

Terwijl het eerste seizoen van Call of Duty: Modern Warfare 4 losbarst voor zowel de reguliere game als de Warzone-variant, zijn er een hoop spelers die deze content niet gaan meemaken op hun huidige platformen. Vanaf vandaag wordt de ondersteuning voor de PlayStation 4- en XBOX One-versie van de battle royale game stopgezet. Mocht je kunnen overstappen op een moderner platform, zoals de PlayStation 5, XBOX Series X|S of pc, dan behoud je jouw progressie. Je dient dan wel gebruik te maken van hetzelfde Activision-account. Je COD Points blijven ook beschikbaar via deze wijze, aangezien deze gelinkt zijn aan je profiel.

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Call of Duty: Warzone is vanaf vandaag enkel beschikbaar voor de pc, PlayStation 5 en XBOX Series X|S.

Bron: CharlieIntel
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 181 reviews 5806 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Call of Duty: Warzone
Genomineerd
Call of Duty: Warzone

Reviewscore

4/5

Ontwikkelaar

Infinity Ward

Uitgever

Activision Blizzard

Release

10 maart 2020

Platforms

PC
PS4
XONE
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Reacties
Avatar Stefan52a
Stefan52a
lvl16 Legend in the Making
28 minuten geleden

It is so ovah.....

0
Avatar Robin Bode
Robin Bode
lvl7 Checkpoint Jeugd
43 minuten geleden bewerkt

Is het raar dat dit me toch wel beetje raakt al die herinneringen die je gemaakt heb op warzone op ps4💔😂

0
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