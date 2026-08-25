Nieuwe Zodiac-map in Call of Duty: Warzone dit weekend live
Met al dat geweld van Call of Duty: Modern Warfare 4 zou je haast vergeten dat Call of Duty: Warzone ook nog bestaat. Nu niet meer, want zojuist heeft Activision laten weten dat de gloednieuwe map Zodiac vanaf dit weekend speelbaar is in de game!
Komend weekend gaat de Call of Duty: Modern Warfare 4 open bèta van start. In deze open bèta krijgt Warzone ook wat van de spotlight. Tijdens het weekend kunnen we namelijk aan de slag met Zodiac, een nieuwe map binnen Call of Duty: Warzone! Wanneer de map lanceert in de daadwerkelijke game, is vooralsnog onbekend. Activision heeft bevestigd dat Zodiac tijdens het tweede bètaweekend als Resurgence-map speelbaar is.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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