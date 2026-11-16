Cleanser Man wint Mega Man: Dual Override Robot Master-wedstrijd

Bijna een jaar geleden zette Capcom een leuke wedstrijd op touw. Fans kregen namelijk de kans om een eigen Robot Master te ontwerpen voor gebruik in Mega Man: Dual Override. Het jureren was nogal een opgave, maar toch is er een winnaar uit de bus gekomen. Cleanser Man heeft namelijk de wedstrijd weten te winnen!

Bekijk nu onderstaande trailer voor een preview van Cleanser Man, een nieuwe baas in Mega Man: Dual Override. De Robot Master heeft een obsessie met hygiëne en wil Mega Man dan ook even flink schrobben met zijn dodelijke bubbels. Dat doet de nieuwe levelbaas op een vuilnisbelt. Cleanser Man heeft namelijk als doel om de complete wereld smerig te maken, zodat hij het schoon kan maken en de mensheid het belang van hygiëne inziet. Benieuwd welke robots allemaal verslagen zijn door de winnaar? Capcom toont in de video de zes finalisten, waarbij Sweeper Woman, een vrouwelijke robot die stofzuigt, toch wel een ietwat stereotyperende uitspringer is. Toch is het jammer dat Valve Man niet gewonnen heeft, al was het alleen om het design.

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Afijn, Mega Man: Dual Override verschijnt in de lente van 2027 voor PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 en pc.