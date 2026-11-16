Cleanser Man wint Mega Man: Dual Override Robot Master-wedstrijd
Bijna een jaar geleden zette Capcom een leuke wedstrijd op touw. Fans kregen namelijk de kans om een eigen Robot Master te ontwerpen voor gebruik in Mega Man: Dual Override. Het jureren was nogal een opgave, maar toch is er een winnaar uit de bus gekomen. Cleanser Man heeft namelijk de wedstrijd weten te winnen!
Bekijk nu onderstaande trailer voor een preview van Cleanser Man, een nieuwe baas in Mega Man: Dual Override. De Robot Master heeft een obsessie met hygiëne en wil Mega Man dan ook even flink schrobben met zijn dodelijke bubbels. Dat doet de nieuwe levelbaas op een vuilnisbelt. Cleanser Man heeft namelijk als doel om de complete wereld smerig te maken, zodat hij het schoon kan maken en de mensheid het belang van hygiëne inziet. Benieuwd welke robots allemaal verslagen zijn door de winnaar? Capcom toont in de video de zes finalisten, waarbij Sweeper Woman, een vrouwelijke robot die stofzuigt, toch wel een ietwat stereotyperende uitspringer is. Toch is het jammer dat Valve Man niet gewonnen heeft, al was het alleen om het design.
Afijn, Mega Man: Dual Override verschijnt in de lente van 2027 voor PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 en pc.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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Mega man, ze kunnen van de classic serie ook weinig fout doen ook.
Ik bedoel deel 7 op de snes was niet geweldig maar wel ok, en deel 8 op ps1 was ook een ok game. Deel 6 was niet de beste maar nooi waren de games echt slecht.
Zelfs de X serie is aardig goed ook al werden sommige delen wel minder beoordeeld omdat je zo enorm veel tekst kreeg.
Maar de echte klassieke series kunnen weinig fout doen ook.
Zijn ze geniaal, nee. Zijn het AAA games. Nee.
Zijn het meesterwerken, op de eerste 4 na eigenlijk ook nee.
Maar ze spelen allemaal wel leuker soepel en levels zijn vaak ook goed uitgewerkt.
De games die soort van spiritueel opvolgers zijn laten vaak zien dat dat geen standaard is. De meeste mega man achtige games laten juist liggen op sterk level design of een goede balans in de wapens zodat je wel de juiste baas bij het juiste wapen wilt vinden.
Ik kijk hier wel naar uit.
Gesproken over Mega man.. Ik heb Pragmata een maandje geleden uitgespeeld op de pc (wat een banger!) en kwam toen iets heel vets tegen. Ik was mijn kostuums aan het checken, en toen ik Diana een outfit aantrok (dat blijkbaar geïnspireerd was door mega man) begon ze opeens te dansen en Mega man moves te doen! Super cute, maar ook vet gedaan, haha!
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