Crazy Taxi: World Tour pakt de autoriksja en reist af naar India
Hoewel er nog altijd geen concrete releasedatum is voor Crazy Taxi: World Tour, komt er wel steeds meer informatie over de diverse werelden naar buiten. Zo ook dit keer, want via een trailer kondigt SEGA aan dat we in de game ook naar India afreizen. Hiermee zijn ook direct alle locaties van de game bekendgemaakt.
India staat bekend om zijn rijke cultuur, grote bevolkingsaantal en natuurlijk wereldwonderen zoals de Taj Mahal. Een uitstekend decor voor Crazy Taxi: World Tour. In dit level zien we een divers landschap waarin spiritualiteit gecombineerd wordt met de chaotische urban jungle. Uiteraard is de wereld gevuld met activiteiten. Zo kunnen we bijvoorbeeld schitteren in een Bollywoodfilm terwijl we zo snel mogelijk van A naar B snellen. Helaas is dit de laatste locatieaankondiging die we gaan krijgen omtrent de game. India voegt zich namelijk bij het rijtje van West Coast USA, Duitsland, Japan en Brazilië, waarmee de lijst ook direct ten einde komt.
Crazy Taxi: World Tour verschijnt ergens in 2027 voor PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 en pc.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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Ik vond Crazy Taxi een magere middenmoot om te spelen en ben bang dat een riksja niet veel daaraan toevoegt.. ik zag liever dat er van andere klassiekers nieuw werk zou komen.
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