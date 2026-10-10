Crazy Taxi: World Tour doet ook het zonnige Brazilië aan
Start de motor en laat de meter lopen. Crazy Taxi: World Tour reist de hele wereld over. En waar we eerder nog beelden van het ietwat grijze Duitsland zagen, zien we nu meer van het kleurrijke Brazilië!
Gouden stranden, kleurrijke types en de nodige chaos. Dat is wat Crazy Taxi: World Tour in Brazilië te bieden heeft. De terugkeer van de arcaderacer staat in het teken van diverse locaties. Taxidiensten worden immers overal ter wereld geleverd. In de nieuwe beelden zien we vooral veel van de omgeving, waarbij asfalt slechts optioneel is. Uiteraard krijgen we ook meer beelden van de missies. Zo dienen we karatekids te vervoeren, schieten we mensen weg door hard te remmen en dienen we de nodige strandgangers te ontwijken.
Crazy Taxi: World Tour verschijnt in 2027 voor PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 en pc.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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