Meld bugs

Heb je geen bug gevonden maar een verbeteridee?
Geen bestand gekozen

Optioneel. PNG, JPG, WebP of GIF tot 5 MB.

Crazy Taxi: World Tour doet ook het zonnige Brazilië aan

Door Rudy Wijnberg
Help Gameliner en maak ons een favoriete bron

Start de motor en laat de meter lopen. Crazy Taxi: World Tour reist de hele wereld over. En waar we eerder nog beelden van het ietwat grijze Duitsland zagen, zien we nu meer van het kleurrijke Brazilië!

Gouden stranden, kleurrijke types en de nodige chaos. Dat is wat Crazy Taxi: World Tour in Brazilië te bieden heeft. De terugkeer van de arcaderacer staat in het teken van diverse locaties. Taxidiensten worden immers overal ter wereld geleverd. In de nieuwe beelden zien we vooral veel van de omgeving, waarbij asfalt slechts optioneel is. Uiteraard krijgen we ook meer beelden van de missies. Zo dienen we karatekids te vervoeren, schieten we mensen weg door hard te remmen en dienen we de nodige strandgangers te ontwijken.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video.

Crazy Taxi: World Tour verschijnt in 2027 voor PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 en pc.

Bron: SEGA
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 353 reviews 2763 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

Meer van deze auteur

Bekijk profiel
Packshot Crazy Taxi: World Tour
Crazy Taxi: World Tour

Ontwikkelaar

SEGA

Uitgever

SEGA

Release

2027

Platforms

PC
PS5
XBS
NS2
Lees meer
Reacties
Avatar JustB
JustB
lvl6 Combo Juggler
3 uur geleden

Crazy Taxi vroeger heel kort eens gespeeld maar als ik deze beelden zo bekijk lijkt me dit echt een leuke en verslavende game!

0
Avatar Mole28
Mole28
lvl8 Achievement Hunter
4 uur geleden

Nu alleen nog in Amsterdam, leuk met een taxi oorlog!

0
Avatar Edmar
Edmar
lvl14 High Score Chaser
4 uur geleden

Ziet er weer leuk uit iig. Jammer dat er best veel haat naar deze game is door de eerdere AI gebruik berichten.

0
Nog niet uitgepraat? Praat verder op Discord