Crazy Taxi: World Tour doet ook het zonnige Brazilië aan

Start de motor en laat de meter lopen. Crazy Taxi: World Tour reist de hele wereld over. En waar we eerder nog beelden van het ietwat grijze Duitsland zagen, zien we nu meer van het kleurrijke Brazilië!

Gouden stranden, kleurrijke types en de nodige chaos. Dat is wat Crazy Taxi: World Tour in Brazilië te bieden heeft. De terugkeer van de arcaderacer staat in het teken van diverse locaties. Taxidiensten worden immers overal ter wereld geleverd. In de nieuwe beelden zien we vooral veel van de omgeving, waarbij asfalt slechts optioneel is. Uiteraard krijgen we ook meer beelden van de missies. Zo dienen we karatekids te vervoeren, schieten we mensen weg door hard te remmen en dienen we de nodige strandgangers te ontwijken.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video. Cookie voorkeuren wijzigen

Crazy Taxi: World Tour verschijnt in 2027 voor PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 en pc.