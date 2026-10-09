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Cyberpunk 2077 live-actionfilm in de maak by Paramount

Door Rudy Wijnberg
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Er is een live-actionfilm van Cyberpunk 2077 in productie. Waar dit nieuws eerder opdook als gerucht, is het nu officieel bevestigd door Michał Nowakowski, co-CEO van CD Projekt Red. Hierbij is ook direct bevestigd dat Paramount de productie in handen heeft.

Dat CD Projekt Red zijn voetafdruk buiten de digitale gamingspace heeft gezet, is inmiddels wel duidelijk. Naast de Cyberpunk TCG en de succesvolle Cyberpunk: Edgerunners-anime op Netflix is het nu tijd voor het witte doek. De wereld van Cyberpunk wordt namelijk omgezet in een live-actionfilm. Naar verluidt is producent Lorenzo di Bonaventura hierbij betrokken. Di Bonaventura produceerde eerder ook al diverse Transformers-films, Doom: Annihilation en Madame Web. Naast de bevestiging van Nowakowski is er echter niet veel bekend over de productie, maar in de X-post wordt ons verteld dat er spoedig meer informatie over de Cyberpunk-film naar buiten komt.

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Bron: X
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 353 reviews 2759 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot Cyberpunk 2077
Winnaar
Cyberpunk 2077

Reviewscore

4/5

Ontwikkelaar

CD Projekt RED

Uitgever

CD PROJEKT RED

Release

10 december 2020

Platforms

PC
PS4
XONE
GST
PS5
XBS
NS2
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Reacties
Avatar Wiebelsnor
Wiebelsnor
lvl4 Reply Goblin
5 uur geleden

Zouden ze hier ook elke week een nieuwe versie naar de bioscopen sturen, waarin hij steeds een stukje verder af is?

2
Avatar Dliicious
Dliicious
lvl11 Commander
6 uur geleden

Hopelijk niet zoals ze met Halo gedaan hebben.

1
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