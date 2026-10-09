Cyberpunk 2077 live-actionfilm in de maak by Paramount

Er is een live-actionfilm van Cyberpunk 2077 in productie. Waar dit nieuws eerder opdook als gerucht, is het nu officieel bevestigd door Michał Nowakowski, co-CEO van CD Projekt Red. Hierbij is ook direct bevestigd dat Paramount de productie in handen heeft.

Dat CD Projekt Red zijn voetafdruk buiten de digitale gamingspace heeft gezet, is inmiddels wel duidelijk. Naast de Cyberpunk TCG en de succesvolle Cyberpunk: Edgerunners-anime op Netflix is het nu tijd voor het witte doek. De wereld van Cyberpunk wordt namelijk omgezet in een live-actionfilm. Naar verluidt is producent Lorenzo di Bonaventura hierbij betrokken. Di Bonaventura produceerde eerder ook al diverse Transformers-films, Doom: Annihilation en Madame Web. Naast de bevestiging van Nowakowski is er echter niet veel bekend over de productie, maar in de X-post wordt ons verteld dat er spoedig meer informatie over de Cyberpunk-film naar buiten komt.