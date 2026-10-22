Diablo krijgt bordspel van Glass Canon Unplugged

De Diablo-reeks krijgt een bordspel genaamd Diablo: Unbound. Hoewel het spel al een paar jaar geleden was aangekondigd, lijkt het project nu pas echt tot leven te komen.

In 2023 had Glass Canon Unplugged voor het eerst aangekondigd dat zij werken aan zowel een TTRPG als een bordspel voor de Diablo-reeks met releasedatums voor 2024 en 2025. Dit is er nooit van gekomen en vele Diablo-fans hebben dan ook aangenomen dat beide projecten stilletjes waren gestorven. Glass Canon Unplugged heeft nu het tegendeel bewezen op Gamefound. Vanaf 2027 kun je Diablo: Unbound financieel ondersteunen.

In de gameplaytrailer belooft de ontwikkelaar een spel met veel bekende vijanden, gedetailleerde figuren en iconische locaties. Zij beschrijven het bordspel als een één-tot-vier spelers avontuur, waarin de genres dungeon crawler en hack-and-slash met elkaar gecombineerd zijn. Het is de taak van de speler om voor elke sessie een locatie, een horde aan vijanden en een eindbaas te selecteren. Dit belooft een hoge herspeelbaarheidsfactor.

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De Gamefound-exclusieve Treasure Goblin-uitbreiding is een cadeau voor iedereen die het spel tijdens de prelaunch volgt en begin 2027 ondersteunt. Vanaf vandaag tot en met 25 oktober is het ook mogelijk voor fans om een demo te spelen tijdens Spiel Essen in Duitsland.