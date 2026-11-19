Disney Dreamlight Valley: The Keepsake Sea nu verkrijgbaar
Ben je onderhand iedereens vriend en ziet jouw vallei er tiptop uit? Maak je dan klaar voor een grote dosis nieuwe content. De Disney Dreamlight Valley-uitbreiding The Keepsake Sea is namelijk nu beschikbaar!
Verkies het ruime sop en duik in het diepe met Disney Dreamlight Valley: The Keepsake Sea. De uitbreiding introduceert vijf nieuwe vrienden, een storyline en een nieuwe companion. Het gaat hierbij om Milo Thatch, Captain Jack Sparrow, Megara, Kapitein Haak, Wendy en Dory als companion. De nieuwe storyline speelt zich dit keer echter niet in de vallei zelf af, maar diep in de zee en op drie nieuwe eilandjes. Er duikt namelijk een mysterieus standbeeld op met de boodschap dat een oude vriend je hulp nodig heeft. Om die te bereiken dien je je echter wel te transformeren tot een van de 'merfolk', waarmee je je droom om Ariel te worden eindelijk waar kunt maken.
Belangrijk om te weten is dat het in het geval van The Keepsake Sea om een betaalde uitbreiding gaat. De Disney Dreamlight Valley: The Keepsake Sea-uitbreiding kost €29,99 als losstaande uitbreiding.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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Uiteraard ook KSS DLC gekocht. Heel eventjes gespeeld. Toch wel een zeer uitgebreide DLC. En op 9 december komt update 26 met Lilo. Genoeg content. Werkt uitstekend om een Merperson te zijn (zoals ze in the valley). Het is een echt andere manier van spelen.
De timing is helaas niet al te best met de 3 grote games die deze maand zijn verschenen, waarvan ikzelf natuurlijk voor GTA 6 heb gekozen. Af en toe schakelen tussen GTA en Dreamlight. Lekker zoet bezig 🥂
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