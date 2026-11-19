Ben je onderhand iedereens vriend en ziet jouw vallei er tiptop uit? Maak je dan klaar voor een grote dosis nieuwe content. De Disney Dreamlight Valley-uitbreiding The Keepsake Sea is namelijk nu beschikbaar!

Verkies het ruime sop en duik in het diepe met Disney Dreamlight Valley: The Keepsake Sea. De uitbreiding introduceert vijf nieuwe vrienden, een storyline en een nieuwe companion. Het gaat hierbij om Milo Thatch, Captain Jack Sparrow, Megara, Kapitein Haak, Wendy en Dory als companion. De nieuwe storyline speelt zich dit keer echter niet in de vallei zelf af, maar diep in de zee en op drie nieuwe eilandjes. Er duikt namelijk een mysterieus standbeeld op met de boodschap dat een oude vriend je hulp nodig heeft. Om die te bereiken dien je je echter wel te transformeren tot een van de 'merfolk', waarmee je je droom om Ariel te worden eindelijk waar kunt maken.

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Belangrijk om te weten is dat het in het geval van The Keepsake Sea om een betaalde uitbreiding gaat. De Disney Dreamlight Valley: The Keepsake Sea-uitbreiding kost €29,99 als losstaande uitbreiding.