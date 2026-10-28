Duik diep in de zee met Dreamlight Valley The Keepsake Sea trailer

Eerder dit jaar werd al aangekondigd dat Disney Dreamlight Valley natte oorden zou opzoeken met de volgende uitbreiding. The Keepsake Sea verschijnt binnen minder dan een maand en dus krijgen we een nieuwe trailer!

Zoals de naam al wel doet vermoeden, staan de open zee en de onderwaterwereld centraal in deze uitbreiding. Piraten (waaronder kapitein Haak en Jack Sparrow), zeemeerminnen, schatten zoeken... er is heel wat leuks om te doen! En oh ja: je kan ook zelf veranderen in een zeemeermin/man om de onderwaterbodem vanuit een wel heel uniek perspectief te ontdekken. Bekijk dus snel de trailer om te weten te komen wat er zoal op je te wachten staat:

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The Keepsake Sea verschijnt op 18 november voor Disney Dreamlight Valley.