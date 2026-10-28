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Duik diep in de zee met Dreamlight Valley The Keepsake Sea trailer

Door Simon Verbeke
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Eerder dit jaar werd al aangekondigd dat Disney Dreamlight Valley natte oorden zou opzoeken met de volgende uitbreiding. The Keepsake Sea verschijnt binnen minder dan een maand en dus krijgen we een nieuwe trailer!

Zoals de naam al wel doet vermoeden, staan de open zee en de onderwaterwereld centraal in deze uitbreiding. Piraten (waaronder kapitein Haak en Jack Sparrow), zeemeerminnen, schatten zoeken... er is heel wat leuks om te doen! En oh ja: je kan ook zelf veranderen in een zeemeermin/man om de onderwaterbodem vanuit een wel heel uniek perspectief te ontdekken. Bekijk dus snel de trailer om te weten te komen wat er zoal op je te wachten staat:

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The Keepsake Sea verschijnt op 18 november voor Disney Dreamlight Valley.

Bron: Gameloft
Simon Verbeke
Simon Verbeke Redacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 24 reviews 393 artikelen geplaatst

Messcherp en altijd to the point. Simon charmeert met zijn heerlijke Vlaamse accent, maar overtuigt vooral met een luchtige en toegankelijke stijl. Dankzij zijn talent om complexe materie te doorgronden, weet hij heldere en duidelijke teksten te schrijven waardoor je precies weet waar je aan toe bent. Stoffige feiten worden moeiteloos omgevormd tot boeiende verhalen. Met een uitgesproken affiniteit voor indiegames en Japanse media ben je met Simon verzekerd van een eigenzinnig en onderscheidend stuk.

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Packshot Disney Dreamlight Valley
Disney Dreamlight Valley

Reviewscore

3,5/5

Ontwikkelaar

Gameloft

Uitgever

Gameloft

Release

5 december 2023

Platforms

PC
PS4
XONE
Mob
NSW
PS5
XBS
NS2
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Reacties
Avatar TheGa(y)mer
TheGa(y)mer
lvl5 Thread Hunter
1 uur geleden

Yesss, kan nie wachten op 18 november.
Erg leuk dat Haak, Sparro, Meg en Wendy langskomen. Daarnaast kan ik ook een eigen piratenschip krijgen.
Toevallig speel ik nog steeds Black Flag Resynced, met die knapperd van een Edward 🥰 Naast hem heb ik eindelijk Anne Bonny in mijn bemanning. Dus mijn avatar gaat in The Keepsake Sea een Anne Bonney look a like worden om daarna in Ariel te veranderen. Flounder & Sebastian zijn er ook bij in The Keepsake Sea. Ja ik heb grote plannen.

En op 19 november dan vertek ik alweer uit de Dreamlight Valley om een kijkje te nemen in Leonida.
Waar ik die tijd vandaan haal, mag Joost weten. 😂

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