Disney Epic Mickey: Rebrushed nu beschikbaar voor Switch 2
Twee jaar geleden kwam de remake van de Wii-klassieker Disney Epic Mickey uit. Technisch was de game volgens Rudy niet altijd even sterk, met name de controls. Disney Epic Mickey: Rebrushed is nu uit voor de Nintendo Switch 2 met wat passende verbeteringen.
Naast een hogere framerate heeft Mickey muiscontrols (ha ha) erbij gekregen. Een outfitbundel is ook inbegrepen, waardoor je kunt kiezen uit verschillende uiterlijken van de kleine muis die al bijna 100 jaar deel uitmaakt van deze aardbol. In de game ga je met Mickey Mouse op reis door Wasteland, een land vol vergeten Disney-personages, zoals Oswald the Lucky Rabbit, de eerste creatie van Walt Disney. Met verf en verfverdunner geef je vorm aan deze fantasierijke wereld.
Disney Epic Mickey: Rebrushed is nu beschikbaar voor de Nintendo Switch 2.
Zeg je singleplayer open-world RPG's, dan zeg je Hannah. Je kunt haar midden in de nacht wakker maken om het avontuur aan te gaan in games als The Witcher, The Elder Scrolls, Assassin's Creed of Fallout. Maar ook een cozy game op zijn tijd draait Hannah haar hand niet voor om. Verliest ze zich niet in een digitale wereld, dan vind je haar waarschijnlijk aan de keukentafel met een tabletop- of kaartspel zoals Pathfinder of Dungeons & Dragons. Kortom, als je iets wil weten over games of bordspellen, dan zit je bij Hannah aan het juiste adres.
-
Nieuws
Disney Epic Mickey Rebrushed komt naar mobiel
Disney Epic Mickey Rebrushed wordt geport richting de mobiele devices. Dit heeft THQ Nordic bekendgemaakt voorafgaand aan de showcase.5 reacties
-
Game review0
Disney Epic Mickey: Rebrushed review - Slaat in als een verfbom
Een Wii klassieker verschijnt bijna vijftien jaar na release op de moderne consoles. Is Disney Epic Mickey: Rebrushed een meesterwerk? Lees het in de...0 reacties
-
Trailer
Dit is er nieuw in Disney Epic Mickey: Rebrushed
Wat is er allemaal nieuw in de remaster Disney Epic Mickey: Rebrushed?0 reacties
-
Preview
Preview: Disney Epic Mickey: Rebrushed - Een liefdesbrief
Disney Epic Mickey: Rebrushed staat op het punt van lanceren. Wij checkten de game nog even op gamescom. Lees nu alles in de Epic Mickey: Rebrushed...0 reacties
Zonde dat deze titel ook weer niet een gratis update krijgt voor degene die de Switch 1 versie al hebben. Of maximaal 10 euro voor een update had ik er ook nog wel voor over gehad. Maar weer €40,- betalen vind ik echt te gortig.
Video toevoegen
Voeg eerst een video toe.