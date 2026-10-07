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Disney Epic Mickey: Rebrushed nu beschikbaar voor Switch 2

Door Hannah Herzberg
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Twee jaar geleden kwam de remake van de Wii-klassieker Disney Epic Mickey uit. Technisch was de game volgens Rudy niet altijd even sterk, met name de controls. Disney Epic Mickey: Rebrushed is nu uit voor de Nintendo Switch 2 met wat passende verbeteringen.

Naast een hogere framerate heeft Mickey muiscontrols (ha ha) erbij gekregen. Een outfitbundel is ook inbegrepen, waardoor je kunt kiezen uit verschillende uiterlijken van de kleine muis die al bijna 100 jaar deel uitmaakt van deze aardbol. In de game ga je met Mickey Mouse op reis door Wasteland, een land vol vergeten Disney-personages, zoals Oswald the Lucky Rabbit, de eerste creatie van Walt Disney. Met verf en verfverdunner geef je vorm aan deze fantasierijke wereld.

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Disney Epic Mickey: Rebrushed is nu beschikbaar voor de Nintendo Switch 2.

Bron: Nintendo
Hannah Herzberg
Hannah Herzberg Redacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,3/5 13 reviews 133 artikelen geplaatst

Zeg je singleplayer open-world RPG's, dan zeg je Hannah. Je kunt haar midden in de nacht wakker maken om het avontuur aan te gaan in games als The Witcher, The Elder Scrolls, Assassin's Creed of Fallout. Maar ook een cozy game op zijn tijd draait Hannah haar hand niet voor om. Verliest ze zich niet in een digitale wereld, dan vind je haar waarschijnlijk aan de keukentafel met een tabletop- of kaartspel zoals Pathfinder of Dungeons & Dragons. Kortom, als je iets wil weten over games of bordspellen, dan zit je bij Hannah aan het juiste adres.

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Packshot Disney Epic Mickey: Rebrushed
Disney Epic Mickey: Rebrushed

Reviewscore

3,5/5

Ontwikkelaar

Purple Lamp Studios

Uitgever

THQ Nordic

Release

24 september 2024

Platforms

PC
PS4
XONE
Mob
NSW
PS5
XBS
NS2
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Reacties
Avatar CarnifeX
CarnifeX
lvl9 NPC 2.0
8 minuten geleden

Ziet er leuk uit.

0
Avatar TheMorry
TheMorry
lvl6 Combo Juggler
46 minuten geleden bewerkt

Handig om er bij te vermelden: de update is gratis voor iedereen die een switch 1 versie fysiek of digitaal heeft.

0
Avatar BobbyGrasso92
BobbyGrasso92
lvl3 XP Farmer
2 uur geleden

Zonde dat deze titel ook weer niet een gratis update krijgt voor degene die de Switch 1 versie al hebben. Of maximaal 10 euro voor een update had ik er ook nog wel voor over gehad. Maar weer €40,- betalen vind ik echt te gortig.

0
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