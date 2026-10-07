Disney Epic Mickey: Rebrushed nu beschikbaar voor Switch 2

Twee jaar geleden kwam de remake van de Wii-klassieker Disney Epic Mickey uit. Technisch was de game volgens Rudy niet altijd even sterk, met name de controls. Disney Epic Mickey: Rebrushed is nu uit voor de Nintendo Switch 2 met wat passende verbeteringen.

Naast een hogere framerate heeft Mickey muiscontrols (ha ha) erbij gekregen. Een outfitbundel is ook inbegrepen, waardoor je kunt kiezen uit verschillende uiterlijken van de kleine muis die al bijna 100 jaar deel uitmaakt van deze aardbol. In de game ga je met Mickey Mouse op reis door Wasteland, een land vol vergeten Disney-personages, zoals Oswald the Lucky Rabbit, de eerste creatie van Walt Disney. Met verf en verfverdunner geef je vorm aan deze fantasierijke wereld.

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Disney Epic Mickey: Rebrushed is nu beschikbaar voor de Nintendo Switch 2.