Final Fantasy VII Revelation geeft direct toegang tot Hard Mode

Final Fantasy VII Revelation verschaft spelers direct toegang tot de 'Hard Mode'. Dit in tegenstelling tot zijn voorgangers waarin we de modus moesten ontgrendelen door de games eerst op een makkelijkere moeilijkheidsgraad uit te spelen.

Final Fantasy VII Remake en Final Fantasy VII Rebirth vereisen dat de speler eerst de game uitspeelt voordat Hard Mode wordt ontgrendeld. Gamedirector Naoki Hamaguchi vermeldt echter in een interview met Hardcore Gamer dat dit in Revelation niet het geval gaat zijn. Dit omdat spelers bij het opstarten van de game hun eigen avontuur kunnen vormgeven. Hierdoor ben je in staat om de meer ingewikkelde gevechten die de game te bieden heeft direct op te zoeken. De opzet van hard mode varieert dan ook met zijn voorgangers. Revelation zou namelijk meer endgamecontent bevatten, wat de speelduur aanzienlijk oprekt.

Zo zegt Hamaguchi het volgende tijdens het interview:

“It is possible to select Hard Mode from the very start of this game. Therefore, players who want to tackle challenging battles and high-difficulty gameplay right from the beginning can enjoy that experience from their very first playthrough. This is because, unlike Remake and Rebirth, Revelation offers a wide variety of end-game content even after you've beaten the game. Rather than relying solely on the traditional flow of challenging Hard Mode after beating the game, we aimed to create a game where players can enjoy various new content and challenges even after completing the main story.”

In de game verkennen we Gaia via Cid's 'Highwind', een luchtvaartuig waarmee we over de wereld vliegen. De party is tijdens het vliegen in staat om het transportmiddel te verlaten en zo bepaalde gebieden te verkennen. Final Fantasy VII Revelation kent dan ook geen lineaire opzet, maar biedt spelers direct de vrijheid om de uithoeken van Gaia op te zoeken. Hierdoor is het mogelijk om de game direct een stuk moeilijker te maken, ongeacht de moeilijkheidsgraad waarop je speelt.

Kijk jij een beetje uit naar het slotstuk van deze Final Fantasy VII-reimagining? Final Fantasy VII Revelation verschijnt op 8 april 2027 voor PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 en pc.