Verken Final Fantasy VII Revelation met een Chocobo
De Japanse outlet Gematsu heeft een nieuwe gameplay-video geüpload van Final Fantasy VII Revelation. In het beeldmateriaal is te zien hoe de verkenning van de game wordt gefaciliteerd met de hulp van de iconische Chocobo.
Final Fantasy-fans kunnen opnieuw genieten van de nodige fanservice. De Chocobo staat natuurlijk bekend als een grote loopvogel die gebruikt kan worden om grote afstanden te overbruggen. Laat Final Fantasy VII Revelation nou net een JRPG zijn met een grootse open-wereld, waarbij wat extra lange benen natuurlijk goed van pas komen. In de gameplay-footage is goed te zien hoe de Chocobo van dienst kan zijn. Je krijgt de kans om je omgeving in slow-motion te scannen, terwijl er ook korte vliegsessies mogelijk zijn. Uiteraard kan je niet met sneltreinvaart door de map racen via het luchtruim, al is deze vriendelijke vogel meer dan in staat om jou wat tijd te doen besparen. Zo zie je hieronder dat je veel sneller progressie kan boeken, dankzij de shortcuts die mogelijk zijn met de Chocobo.
Final Fantasy VII Revelation is beschikbaar vanaf 8 april 2027 voor de pc, PlayStation 5, Xbox Series X|S en Nintendo Switch 2.
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