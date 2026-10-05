Frostpunk brengt de kou naar de Nintendo Switch

De populaire survival citybuilder Frostpunk is ondertussen al acht jaar oud, maar 11 bit studios heeft toch belangrijk nieuws rondom deze titel te delen. Frostpunk komt namelijk naar de Nintendo Switch en Nintendo Switch 2.

Deze maand kun je vanaf je kleine scherm de ijzeren kou trotseren en de nodige morele beslissingen nemen in de trein. Of waar je dan ook besluit om te zitten met je Nintendo Switch. Frostpunk is al een tijdje te spelen via de pc en consoles en wist elf miljoen exemplaren te verkopen. Tot op heden ontbrak echter de Nintendo Switch en de afgelopen maanden lag daar de focus op voor 11 bit studios. Voor de kenners heeft de gloednieuwe trailer weinig te bieden, maar we krijgen al een beeld van de besturing en de optimalisatie.

Mocht je niet bekend zijn met Frostpunk. In deze titel moet je een samenleving opbouwen in een wereld met sneeuwstormen en temperaturen tot -40. Naast voedsel en warmte moet je het moraal hooghouden en de onrust laag. De politieke keuzes rondom de wetten en de afspraken die je maakt aan de hand van gebeurtenissen zijn daardoor alles bepalend. Via verschillende scenario’s moet je het einddoel bereiken, waarbij je ook kunt falen. De game kent echter ook een sandboxmodus. Mocht je niet helemaal zeker zijn of Frostpunk je aanspreekt dan kun je eerst even de demo uitproberen.

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Frostpunk verschijnt op 19 oktober voor de Nintendo Switch en Nintendo Switch 2. Voor de basegame moet je dertig euro neerleggen, terwijl de complete editie met alle DLC's vijfenveertig euro kost. Voor beide kun je trouwens een dertig procent launch korting verwachten.