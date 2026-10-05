Meld bugs

Heb je geen bug gevonden maar een verbeteridee?
Geen bestand gekozen

Optioneel. PNG, JPG, WebP of GIF tot 5 MB.

Frostpunk brengt de kou naar de Nintendo Switch

Door Anita van Beugen
Help Gameliner en maak ons een favoriete bron

De populaire survival citybuilder Frostpunk is ondertussen al acht jaar oud, maar 11 bit studios heeft toch belangrijk nieuws rondom deze titel te delen. Frostpunk komt namelijk naar de Nintendo Switch en Nintendo Switch 2.

Deze maand kun je vanaf je kleine scherm de ijzeren kou trotseren en de nodige morele beslissingen nemen in de trein. Of waar je dan ook besluit om te zitten met je Nintendo Switch. Frostpunk is al een tijdje te spelen via de pc en consoles en wist elf miljoen exemplaren te verkopen. Tot op heden ontbrak echter de Nintendo Switch en de afgelopen maanden lag daar de focus op voor 11 bit studios. Voor de kenners heeft de gloednieuwe trailer weinig te bieden, maar we krijgen al een beeld van de besturing en de optimalisatie.

Mocht je niet bekend zijn met Frostpunk. In deze titel moet je een samenleving opbouwen in een wereld met sneeuwstormen en temperaturen tot -40. Naast voedsel en warmte moet je het moraal hooghouden en de onrust laag. De politieke keuzes rondom de wetten en de afspraken die je maakt aan de hand van gebeurtenissen zijn daardoor alles bepalend. Via verschillende scenario’s moet je het einddoel bereiken, waarbij je ook kunt falen. De game kent echter ook een sandboxmodus. Mocht je niet helemaal zeker zijn of Frostpunk je aanspreekt dan kun je eerst even de demo uitproberen.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video.

Frostpunk verschijnt op 19 oktober voor de Nintendo Switch en Nintendo Switch 2. Voor de basegame moet je dertig euro neerleggen, terwijl de complete editie met alle DLC's vijfenveertig euro kost. Voor beide kun je trouwens een dertig procent launch korting verwachten.

Bron: 11 bit studios
Anita van Beugen
Anita van Beugen Redacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,5/5 179 reviews 1290 artikelen geplaatst

Anita is een strateeg pur sang. Bouwt ze geen personages vanaf de grond op in grootse RPG’s, dan sleutelt ze wel aan complete beschavingen in city- en survivalbuilders. Daarnaast beschikt Anita over de nodige rust en focus die van pas komen bij het spelen van snoeiharde indiegames. Nee, er is geen genre waar ze zich niet aan durft te wagen. En die opgebouwde expertise? Die zie je natuurlijk terug in haar uitgebreide en doordachte schrijfkunsten.

Meer van deze auteur

Bekijk profiel
Packshot Frostpunk
Frostpunk

Ontwikkelaar

11 bit studios

Uitgever

11 bit studios

Release

24 april 2018
PS4 XONE Zomer 2019

Platforms

PC
PS4
XONE
Lees meer
Reacties
Er zijn nog geen reacties
Nog niet uitgepraat? Praat verder op Discord