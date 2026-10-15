Galaxies Showcase viert Castlevania: Belmont's Curse-launch met trailer

Het is feest, want Castlevania: Belmont's Curse is uit! Tijdens de Galaxies Showcase werd het extra gevierd met een launchtrailer en een bedankbericht van zowel ontwikkelaar Evil Empire als uitgever Konami.

Bérenger Dupré (Marketing Director bij Evil Empire) en Tsutomo Taniguchi (Game Producer bij Konami) wippen langs om de spelers te vertellen dat het eindelijk zover is. Of je nou met de volledige game aan de haal gaat of eerst even de demo wilt checken; het kan allemaal, want de felbegeerde Metroidvania is nu beschikbaar. Je kan natuurlijk even jezelf inlezen door Rudy's Castlevania: Belmont's Curse-review tot je te nemen, maar je kan ook de onderstaande trailer begluren en daarna meteen naar de (digitale) winkel rennen.

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Castlevania: Belmont's Curse is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation 5, Xbox Series X|S en Nintendo Switch-consoles.