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Games schenken aan leden van Nintendo-familiegroep binnenkort mogelijk

Door Bram Noteboom
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Nintendo werkt aan een optie om games te schenken aan leden van jouw eigen Nintendo-familiegroep. Dit laat het Japanse bedrijf weten via een blogpost op de Amerikaanse website.

Vanaf 16 november 2026 is het mogelijk om op de Nintendo Switch en Nintendo Switch 2 cadeautjes uit te wisselen aan de leden binnen een Nintendo-familiegroep. Het gaat hier om digitale games die dan via de Nintendo eShop naar een specifiek account worden gestuurd. Nintendo geeft wel aan dat niet alle games vallen onder deze feature, accounts die onder supervisie staan (oftewel kinderaccounts) kunnen hier geen gebruik van maken en het aantal digitale cadeautjes die je kan versturen wordt gelimiteerd per periode, al wordt niet gezegd om welke specifieke graadmeters het hier gaat. Nintendo geeft daarnaast een instructielijstje mee:

  • Ga naar de Nintendo eShop op je apparaat en zoek de game die je cadeau wilt doen.
  • Vink op de productpagina het vakje Als cadeau geven aan en ga vervolgens verder met de aankoop.
  • Selecteer de ontvanger van het cadeau uit de leden van je familiegroep. Je kunt ook kiezen naar welk van de gekoppelde systemen je het cadeau wilt versturen.
  • Kies de kleur van het cadeaupapier en stel de overige opties in. Rond de aankoop vervolgens af zoals je gewend bent.
  • Let op! Het cadeau wordt per direct verstuurd naar de ontvanger.

Nintendo Switch 2 familiegroep cadeausNintendo

Is dit een optie waar jij graag gebruik van wilt maken? Laat het ons gerust weten.

Bron: Nintendo
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 181 reviews 5819 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Reacties
Avatar Luigi1985
Luigi1985
lvl13 Meta Builder
1 uur geleden bewerkt

Wel handig. Ik had vorig jaar als verassing als extra cadeau voor de verjaardag stiekem Sam & Max op de Switch van mn vriendin gekocht en met mijn kaart betaald. Dacht dat ziet ze nooit. Was ook zo. Behalve dat ze een e-mail van Nintendo kreeg als aankoopbewijs.

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Avatar Stefan52a
Stefan52a
lvl16 Legend in the Making
4 uur geleden

Leuke toevoeging wel maar als je in familie zit zou je eerder lenen van elkaar, als je t op cartridge hebt.

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Avatar Biertje-erbij
Biertje-erbij
lvl16 Legend in the Making
4 uur geleden

Op zich een leuk idee. Maar het gaat hier echt om een game schenken, niet lenen? Want dat kan je geloof ik ook met je Switch voor twee weken. Nooit gedaan.

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Avatar docter_anders
docter_anders
lvl5 Thread Hunter
4 uur geleden

Ben benieuwd wat de reactie van Nintendo gaat zijn nu de Switch 2 games (zoals Zelda oot remake) op pc via Eden en recomp gespeeld kunnen worden.

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