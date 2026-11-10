Games schenken aan leden van Nintendo-familiegroep binnenkort mogelijk
Nintendo werkt aan een optie om games te schenken aan leden van jouw eigen Nintendo-familiegroep. Dit laat het Japanse bedrijf weten via een blogpost op de Amerikaanse website.
Vanaf 16 november 2026 is het mogelijk om op de Nintendo Switch en Nintendo Switch 2 cadeautjes uit te wisselen aan de leden binnen een Nintendo-familiegroep. Het gaat hier om digitale games die dan via de Nintendo eShop naar een specifiek account worden gestuurd. Nintendo geeft wel aan dat niet alle games vallen onder deze feature, accounts die onder supervisie staan (oftewel kinderaccounts) kunnen hier geen gebruik van maken en het aantal digitale cadeautjes die je kan versturen wordt gelimiteerd per periode, al wordt niet gezegd om welke specifieke graadmeters het hier gaat. Nintendo geeft daarnaast een instructielijstje mee:
- Ga naar de Nintendo eShop op je apparaat en zoek de game die je cadeau wilt doen.
- Vink op de productpagina het vakje Als cadeau geven aan en ga vervolgens verder met de aankoop.
- Selecteer de ontvanger van het cadeau uit de leden van je familiegroep. Je kunt ook kiezen naar welk van de gekoppelde systemen je het cadeau wilt versturen.
- Kies de kleur van het cadeaupapier en stel de overige opties in. Rond de aankoop vervolgens af zoals je gewend bent.
- Let op! Het cadeau wordt per direct verstuurd naar de ontvanger.
Nintendo
Is dit een optie waar jij graag gebruik van wilt maken? Laat het ons gerust weten.
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Op zich een leuk idee. Maar het gaat hier echt om een game schenken, niet lenen? Want dat kan je geloof ik ook met je Switch voor twee weken. Nooit gedaan.
Ben benieuwd wat de reactie van Nintendo gaat zijn nu de Switch 2 games (zoals Zelda oot remake) op pc via Eden en recomp gespeeld kunnen worden.
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