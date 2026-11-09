Nintendo teaset nieuwe LEGO Super Mario - Yoshi-set voor 2027
Heb je nog wat ruimte over in je kast vol met collectibles? Vast niet, dus maak maar alvast wat ruimte vrij. Nintendo teaset namelijk een gloednieuwe LEGO Yoshi-set via de Nintendo Today-app.
Eén schamel plaatje. Dat is alles wat we van Nintendo krijgen. Nintendo breidt zijn partnership met LEGO verder uit met een gloednieuwe LEGO Super Mario-set. Dit keer zien we Yoshi schitteren op een productshot waarin de sidekick als het ware het frame photobombt. Hoeveel stenen de set telt, hoe groot het figuur wordt, wat deze gaat kosten en wanneer deze überhaupt verschijnt, is echter nog onbekend. Het gaat hierbij echter om een aanvulling op de 'Adults Welcome'-lijn, wat suggereert dat het om een groter displaymodel gaat. Toch valt er nog wel iets uit de afbeelding af te leiden. De copyrightvermelding in de afbeelding vermeldt namelijk 2027.
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Nice, heb alle 18+ Nintendo/ Mario sets hier op de schap staan. Ben groot fan van Yoshi dus deze komt 100% in de collectie.
Wel even wachten op een laagste prijs ooit aanbieding, ik koop ze nooit direct
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