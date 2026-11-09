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Nintendo teaset nieuwe LEGO Super Mario - Yoshi-set voor 2027

Door Rudy Wijnberg
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Heb je nog wat ruimte over in je kast vol met collectibles? Vast niet, dus maak maar alvast wat ruimte vrij. Nintendo teaset namelijk een gloednieuwe LEGO Yoshi-set via de Nintendo Today-app.

Eén schamel plaatje. Dat is alles wat we van Nintendo krijgen. Nintendo breidt zijn partnership met LEGO verder uit met een gloednieuwe LEGO Super Mario-set. Dit keer zien we Yoshi schitteren op een productshot waarin de sidekick als het ware het frame photobombt. Hoeveel stenen de set telt, hoe groot het figuur wordt, wat deze gaat kosten en wanneer deze überhaupt verschijnt, is echter nog onbekend. Het gaat hierbij echter om een aanvulling op de 'Adults Welcome'-lijn, wat suggereert dat het om een groter displaymodel gaat. Toch valt er nog wel iets uit de afbeelding af te leiden. De copyrightvermelding in de afbeelding vermeldt namelijk 2027.

Yoshi Legoset 2027

Heb jij behoefte aan nog meer LEGO-sets waarin Nintendo's franchises de hoofdrol spelen, of hebben we er inmiddels wel genoeg gezien?

Bron: Nintendo Today
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 355 reviews 2893 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot Yoshi and the Mysterious Book
Yoshi and the Mysterious Book

Reviewscore

4,5/5

Ontwikkelaar

Nintendo

Uitgever

Nintendo

Release

21 mei 2026

Platforms

NS2
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Reacties
Avatar Wiebelsnor
Wiebelsnor
lvl5 Thread Hunter
1 uur geleden

Ah leuk, Croc!

0
Avatar Stefan52a
Stefan52a
lvl16 Legend in the Making
2 uur geleden

Ik voelde mezelf wel bekeken tijdens het lezen van dit artikel haha....

Leuke nieuwe sets mhm, ben benieuwd. Deze Yoshi is wel tof.

GIF via GIPHY
0
Avatar docter_anders
docter_anders
lvl5 Thread Hunter
2 uur geleden

Nice, heb alle 18+ Nintendo/ Mario sets hier op de schap staan. Ben groot fan van Yoshi dus deze komt 100% in de collectie.
Wel even wachten op een laagste prijs ooit aanbieding, ik koop ze nooit direct

0
Avatar Ascanir
Ascanir
lvl14 High Score Chaser
2 uur geleden

Ik heb nog wel ruimte op de kast, maar mijn portemonnee vind het iets minder leuk waarschijnlijk.

0
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