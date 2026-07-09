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Yoshi and the Mysterious Book-demo nu te downloaden

Door Bram Noteboom

Ben je nog niet zeker of Yoshi and the Mysterious Book iets voor je is? Download dan nu de demo en maak kennis met de schattige gameplay.

Zoals je al kon lezen in onze Yoshi and the Mysterious Book review: het is een fantastische game, maar het is niet voor iedereen. Het gaat om een casual puzzelplatformer met creatieve ideeën en het is daarnaast geschikt voor de jongste gamers onder ons. Met een prijskaartje van bijna zestig euro is het natuurlijk wel een redelijke gok als je niet zeker weet of het iets voor jou is, maar daar is nu een oplossing voor. Via de Nintendo eShop kun je de demo van Yoshi and the Mysterious Book downloaden. Zo kun je gratis ontdekken of deze titel iets is waar je blij van wordt; al dan niet voor de juiste prijs.

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Yoshi and the Mysterious Book is nu beschikbaar voor de Nintendo Switch 2.

Bron: Nintendo
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 169 reviews 5125 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Yoshi and the Mysterious Book
Yoshi and the Mysterious Book

Reviewscore

4,5/5

Ontwikkelaar

Nintendo

Uitgever

Nintendo

Release

21 mei 2026

Platforms

NS2
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Reacties
Avatar Edmar
Edmar
lvl9 NPC 2.0
43 minuten geleden

Best een leuke game geworden. Tenminste heb het met plezier uitgespeeld.

Echter voor mij waarschijnlijk geen game die ik me jaren later nog ga herinneren of nog een keer spelen, dat dan weer niet. Hoeft ook niet altijd!

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Avatar NextGenDonkey
NextGenDonkey
lvl15 Community Veteraan
1 uur geleden bewerkt

Toen ik de reviews las wist ik niet zeker of het mijn ding zou zijn.

Na 30 uur spelen en me eigenlijk geen moment verveeld te hebben kan ik concluderen dat ik er meer plezier aan beleeft heb dan Crafted World en Wooly World.

Is een spel met veel creatieve dingen. Het spel wordt ook steeds uitdagender naar mate je vordert en hoe meer je wil completen.

Vraag me dan ook af of een demo recht doet aan de volledige game.

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