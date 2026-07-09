Yoshi and the Mysterious Book-demo nu te downloaden
Ben je nog niet zeker of Yoshi and the Mysterious Book iets voor je is? Download dan nu de demo en maak kennis met de schattige gameplay.
Zoals je al kon lezen in onze Yoshi and the Mysterious Book review: het is een fantastische game, maar het is niet voor iedereen. Het gaat om een casual puzzelplatformer met creatieve ideeën en het is daarnaast geschikt voor de jongste gamers onder ons. Met een prijskaartje van bijna zestig euro is het natuurlijk wel een redelijke gok als je niet zeker weet of het iets voor jou is, maar daar is nu een oplossing voor. Via de Nintendo eShop kun je de demo van Yoshi and the Mysterious Book downloaden. Zo kun je gratis ontdekken of deze titel iets is waar je blij van wordt; al dan niet voor de juiste prijs.
Yoshi and the Mysterious Book is nu beschikbaar voor de Nintendo Switch 2.
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Echter voor mij waarschijnlijk geen game die ik me jaren later nog ga herinneren of nog een keer spelen, dat dan weer niet. Hoeft ook niet altijd!
Toen ik de reviews las wist ik niet zeker of het mijn ding zou zijn.
Na 30 uur spelen en me eigenlijk geen moment verveeld te hebben kan ik concluderen dat ik er meer plezier aan beleeft heb dan Crafted World en Wooly World.
Is een spel met veel creatieve dingen. Het spel wordt ook steeds uitdagender naar mate je vordert en hoe meer je wil completen.
Vraag me dan ook af of een demo recht doet aan de volledige game.