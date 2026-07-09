Yoshi and the Mysterious Book-demo nu te downloaden

Ben je nog niet zeker of Yoshi and the Mysterious Book iets voor je is? Download dan nu de demo en maak kennis met de schattige gameplay.

Zoals je al kon lezen in onze Yoshi and the Mysterious Book review: het is een fantastische game, maar het is niet voor iedereen. Het gaat om een casual puzzelplatformer met creatieve ideeën en het is daarnaast geschikt voor de jongste gamers onder ons. Met een prijskaartje van bijna zestig euro is het natuurlijk wel een redelijke gok als je niet zeker weet of het iets voor jou is, maar daar is nu een oplossing voor. Via de Nintendo eShop kun je de demo van Yoshi and the Mysterious Book downloaden. Zo kun je gratis ontdekken of deze titel iets is waar je blij van wordt; al dan niet voor de juiste prijs.

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Yoshi and the Mysterious Book is nu beschikbaar voor de Nintendo Switch 2.