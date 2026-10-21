Keer terug naar Grounded 2 in Rot and Ruin Update

De 'Rot and Ruin Update' voor Grounded 2 biedt spelers nieuwe gameplay-mechanics, omgevingen en meer om te verkennen. Obsidian Entertainment geeft zelfs 'honderd redenen om weg te rennen'.

Hiermee verwijst men naar een nieuwe eindbaas die in de game wordt geïntroduceerd, namelijk de Centipede. Deze duizendpoot is niet de enige insect die naar de survivaltitel wordt gebracht, want de termieten keren ook terug. Verder voegt Obsidian nieuwe O.G.R.R.-varianten toe, kan je gebruikmaken van de Potato Beetle Buggy, kun je de Splotcher inzetten voor een nieuw likje verf en krijg je de mogelijkheid om je gear naar nieuwe hoogtes te brengen door ze te upgraden met de Bismuth en Yoking Press. Kortom: er valt weer genoeg te beleven in de achtertuin. Kijk hieronder hoe sfeervol het eraan toe kan gaan:

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Grounded 2 is nu beschikbaar via Steam Early Access, XBOX Game Preview en de PlayStation 5.