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ID@Xbox Fall 2026

Keer terug naar Grounded 2 in Rot and Ruin Update

Door Bram Noteboom
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De 'Rot and Ruin Update' voor Grounded 2 biedt spelers nieuwe gameplay-mechanics, omgevingen en meer om te verkennen. Obsidian Entertainment geeft zelfs 'honderd redenen om weg te rennen'.

Hiermee verwijst men naar een nieuwe eindbaas die in de game wordt geïntroduceerd, namelijk de Centipede. Deze duizendpoot is niet de enige insect die naar de survivaltitel wordt gebracht, want de termieten keren ook terug. Verder voegt Obsidian nieuwe O.G.R.R.-varianten toe, kan je gebruikmaken van de Potato Beetle Buggy, kun je de Splotcher inzetten voor een nieuw likje verf en krijg je de mogelijkheid om je gear naar nieuwe hoogtes te brengen door ze te upgraden met de Bismuth en Yoking Press. Kortom: er valt weer genoeg te beleven in de achtertuin. Kijk hieronder hoe sfeervol het eraan toe kan gaan:

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Grounded 2 is nu beschikbaar via Steam Early Access, XBOX Game Preview en de PlayStation 5.

Bron: Obsidian Entertainment
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 180 reviews 5724 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Grounded 2
Grounded 2

Ontwikkelaar

Obsidian Entertainment

Uitgever

Xbox Game Studios

Release

29 juli 2025

Platforms

PC
PS5
XBS
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